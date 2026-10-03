اعتراف نتانیاهو: شاهد موج خشم جهانی علیه اسرائیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی میلی انگلیس به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که محاصره اعمالی از سوی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران این کشور را به صورت زیادی تضعیف کرده است.

وی در ادامه لفاظی های خود بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه منطقه و ایران مدعی شد که نظام حاکم بر ایران اقتصاد کشورهای غربی را هدف قرار می دهد چرا که در مسیر انتقال انرژی و گذرگاه های آبی بین المللی اختلال ایجاد می کند.

نتانیاهو که خود در آستانه انتخابات پارلمانی به شدت با بحران های داخلی در اراضی اشغالی درگیر است در ادعایی مضحک گفت که نظام حاکم بر ایران سقوط خواهد کرد اما به مقداری زمان نیاز دارد!

وی در عین حال به وجود موج هایی از خشم گسترده علیه رژیم صهیونیستی اعتراف و انتقاد کرد که چرا این موج های خشم متوجه نظام حاکم بر ایران نیستند.

نتانیاهو که به قصاب غزه معروف است مدعی شد که رژیم صهیونیستی در حال حاضر از تمدن دفاع می کند و نباید شاهد این خشم گسترده باشد. دولت انگلیس نیز علیه «تنها دموکراسی» که با «نظام های وحشی» مبارزه می کند موضع گرفته است! اما این کشور هنوز وقت دارد موضع خود را تغییر دهد.