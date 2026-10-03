امام جمعه و استاندار کرمانشاه بر نقش فراجا در تأمین امنیت تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت هفته فراجا، از تلاش و مجاهدت نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم قدردانی کردند.

در این پیام با اشاره به جایگاه نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور آمده است: هفته فراجا فرصتی برای پاسداشت تلاش نیروهایی است که در لباس خدمت، امنیت و آرامش را برای مردم استان کرمانشاه و دیگر نقاط کشور فراهم می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه با اشاره به عملکرد نیروهای انتظامی در این استان، فعالیت فراجا را نمادی از تعهد و غیرت دانستند و بر نقش مرزبانان در حراست از مرزهای استان تأکید کردند.

در بخش دیگری از این پیام، از عملکرد نیروهای یگان ویژه نیز تجلیل شده و نقش آنان در مقابله با آشوب‌طلبی‌ها و فتنه‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در این پیام، حضور نیروهای انتظامی در رویدادهایی که نویسندگان پیام از آنها با عنوان «کودتای آمریکایی - صهیونیستی دی‌ماه ۱۴۰۴» و «جنگ رمضان» یاد کرده‌اند، مورد تقدیر قرار گرفته است.

آیت الله غفوری و حبیبی همچنین نقش پلیس در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت انضباط عمومی را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت تداوم رویکردی از پلیس با ویژگی‌های «مقتدر، مردمی و اخلاق‌مدار» تأکید کردند.

در پایان این پیام، ضمن ادای احترام به شهدای نظم و امنیت و تجلیل از ایثار جانبازان، هفته فراجا به فرماندهی، مسئولان، کارکنان و سربازان انتظامی استان کرمانشاه تبریک گفته شده و برای آنان توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم و انجام مسئولیت‌ها از خداوند متعال مسئلت شده است.