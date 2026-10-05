به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی روز نیروی انتظامی در سیزدهم مهرماه، را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت و احترام به خادمان ملت در این مجموعه مقدس دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

حافظان امنیت، خادمان سربلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که در خط مقدم صیانت از کشور ایستاده‌اند؛ بزرگ‌مردان شجاع و دلیری که با جان خود از حریم میهن پاسداری می‌کنند و آنگاه که نام امنیت، نظم، قانون و احقاق حقوق به میان می‌آید، نام سبزپوشان سرافراز «فراجا» می‌درخشد.

روز نیروی انتظامی در سیزدهم مهرماه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت و احترام به خادمان ملت در این مجموعه مقدس است؛ مردانی که چون دژی استوار و قدرتمند، جان خود را سپر بلا می‌کنند تا هم‌وطنانشان در امان بمانند.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در یک سال گذشته، مردم شاهد اوج ایثار و اقتدار جان‌برکفان «فراجا» بوده‌اند؛ زمانی نه‌چندان دور از فتنه دی‌ماه ۱۴۰۴ نمی‌گذرد؛ فتنه‌ای که به قتلگاه جمعی از حافظان امنیت تبدیل شد و شهادتی جانکاه و دردناک را برای آنان رقم زد.

در جنگ رمضان نیز، آن‌گاه که دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی پایگاه‌های نیروی انتظامی را هدف قرار می‌داد، این دلیرمردان با انگیزه‌ای بالاتر و اقتداری بیشتر در میدان ماندند و به شایستگی، نظم و امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند.

بی‌تردید، کارنامه افتخار خدمت‌گزاران ملت در نیروی انتظامی، بی‌شمار، ماندگار و فراموش‌ناشدنی است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران، روز نیروی انتظامی را به فرماندهان و تمامی کارکنان «فراجا» تبریک می‌گوید و به روح شهدای امنیت درود می‌فرستد. به یقین ملت شریف ایران ناظر جلوه‌های بی‌نظیر از جان‌گذشتگی این عزیزان هستند و در بارگاه پروردگار اجر مجاهدت آنان ثبت خواهد شد.