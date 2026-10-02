نقش فراجا در تأمین امنیت و توسعه شیراز پررنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی، در پیامی به مناسبت هفته فراجا، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای راه امنیت، نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت، برقراری نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندان را تعیین‌کننده دانست.

شهردار شیراز با بیان اینکه هفته فراجا فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی در مسیر خدمت به مردم است، اظهار کرد: فراجا در هر لحظه و هر مکان، پاسدار جان، مال، آرامش و نظم جامعه است و کارکنان این مجموعه در خط مقدم صیانت از مردم در برابر تهدیدها و آسیب‌ها حضور دارند.



وی افزود: فراجا در ساختار جمهوری اسلامی ایران، نهادی با مأموریت‌هایی فراتر از یک نیروی صرفاً انتظامی است و گستره مسئولیت‌های این مجموعه از تأمین امنیت و برقراری نظم عمومی تا صیانت از حقوق و آرامش شهروندان را دربرمی‌گیرد.



شهردار شیراز با تأکید بر پیوند میان مردم و پلیس ادامه داد: پلیس از متن جامعه برخاسته و برای امنیت و آرامش همین مردم شبانه‌روز در میدان حضور دارد و فهرست شهدای فراجا نیز گواه عمق این پیوند و عهد میان مردم و حافظان امنیت است.

اسدی با اشاره به شرایط شهر شیراز بیان کرد: در شهری که آرامش اجتماعی، رونق زندگی شهری، گردشگری، اقتصاد و پویایی فرهنگی آن در گرو امنیت پایدار است، نقش فراجا در صیانت از سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر زندگی امن و آرام برای شهروندان، بنیادین و ارزشمند است.

وی امنیت را زیربنای زندگی، کار، تلاش و پیشرفت شهری دانست و گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان، سربازان و کارکنان انتظامی شایسته بالاترین مراتب قدردانی و احترام است.

شهردار شیراز در ادامه با گرامیداشت یاد و نام شهدای فراجا و همه شهدای راه امنیت و خدمت به مردم، افزود: این شهیدان با نثار جان خود، امنیت امروز کشور را به بهای ایثار و فداکاری رقم زدند و نام آنان در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

اسدی در پایان هفته فراجا را به فرماندهان و کارکنان این مجموعه، به‌ویژه فرماندهی انتظامی استان فارس، تبریک گفت و از تلاش‌های نیروهای انتظامی در پاسداری از آرامش مردم و امنیت کشور قدردانی کرد.