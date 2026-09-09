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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

توقیف یک خودرو با خلافی ۵۶۰ میلیون ریالی در یزد

توقیف یک خودرو با خلافی ۵۶۰ میلیون ریالی در یزد

یزد - رئیس پلیس راهور استان یزد از توقیف یک دستگاه پژو پارس با بیش از ۵۶۰ میلیون ریال جریمه معوقه در شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد در اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی، یک دستگاه پژو پارس متخلف را در شهر یزد متوقف کردند.

وی افزود: پس از استعلام سوابق، مشخص شد این خودرو بیش از ۵۶۰ میلیون ریال جریمه معوقه دارد که برابر مقررات توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راهور استان یزد از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نسبت به استعلام و پرداخت به‌موقع جرائم اقدام کرده و از انباشت خلافی خودرو جلوگیری کنند.

کد مطلب 6942405

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