توقیف یک خودرو با خلافی ۵۶۰ میلیون ریالی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد در اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی، یک دستگاه پژو پارس متخلف را در شهر یزد متوقف کردند.

وی افزود: پس از استعلام سوابق، مشخص شد این خودرو بیش از ۵۶۰ میلیون ریال جریمه معوقه دارد که برابر مقررات توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راهور استان یزد از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نسبت به استعلام و پرداخت به‌موقع جرائم اقدام کرده و از انباشت خلافی خودرو جلوگیری کنند.