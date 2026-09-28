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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

قاچاقچی موتورسیکلت‌های سنگین در یزد میلیاردی جریمه شد

قاچاقچی موتورسیکلت‌های سنگین در یزد میلیاردی جریمه شد

یزد- سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت قاچاقچی سه دستگاه موتورسیکلت سنگین به پرداخت ۷ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده قاچاق سه دستگاه موتورسیکلت سنگین به ارزش ۷ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، متخلف علاوه بر ضبط موتورسیکلت‌ها و تحویل آنها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به پرداخت ۷ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد ادامه داد: این سه دستگاه موتورسیکلت سنگین توسط مأموران انتظامی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده بود.

کد مطلب 6961444

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