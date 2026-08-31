  1. استانها
  2. یزد
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

محکومیت ۵۷ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در مهریز

محکومیت ۵۷ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در مهریز

یزد - رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز از کشف ۲۳ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و محکومیت بیش از ۵۷ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، مهدی نیکوکاران گفت: پرونده قاچاق ۲۳ هزار و ۵۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان مهریز رسیدگی شد.

رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت های کشف شده و تحویل آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان جهت توزیع رسمی، به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته نیکوکاران: با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل کالای قاچاق بیشتر از ارزش سوخت بود، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال معادل ارزش معادل ارزش سوخت به جریمه، اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۵۷ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره در اداره اجرای احکام، اجرا و پرونده مختومه شد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مهریز گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان مهریز این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشنده کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6932923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها