محکومیت ۵۷ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، مهدی نیکوکاران گفت: پرونده قاچاق ۲۳ هزار و ۵۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان مهریز رسیدگی شد.

رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت های کشف شده و تحویل آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان جهت توزیع رسمی، به پرداخت ۳۸ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته نیکوکاران: با توجه به اینکه ارزش وسیله حامل کالای قاچاق بیشتر از ارزش سوخت بود، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال معادل ارزش معادل ارزش سوخت به جریمه، اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۵۷ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره در اداره اجرای احکام، اجرا و پرونده مختومه شد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مهریز گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان مهریز این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشنده کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.