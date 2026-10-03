به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های آموزشی در جنوب استان بوشهر اظهار کرد: حضور مسئولان کشوری در این منطقه، علاوه بر بررسی مشکلات، نشان‌دهنده توجه ویژه به مردم دریادل، مقاوم و سلحشور جنوب استان بوشهر است که در روزهای اخیر ایستادگی ویژه‌ای داشته‌اند.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی افزود: در سفر پیشین به عسلویه، با حمایت وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش، احداث ۹ مدرسه مصوب شد که اجرای این طرح‌ها منشأ خیر و برکت برای دانش‌آموزان منطقه بوده است.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این سفر نیز با حمایت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، تقویت تجهیزات و توسعه فضاهای آموزشی منطقه دنبال می‌شود.

احمدی با تشریح راهبرد اجرایی برای تکمیل طرح‌های آموزشی جنوب استان بوشهر گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت و همکاری سازمان نوسازی مدارس، همه پروژه‌های آموزشی چهار شهرستان جنوبی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، شناسایی شدند.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها با تأمین اعتبار مشترک در مسیر تکمیل قرار گرفتند و بخش قابل توجهی از آنها به بهره‌برداری رسیده است.

تداوم توسعه فضای آموزشی جنوب استان

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات توسعه‌ای در حوزه فضای آموزشی با جدیت ادامه دارد، یادآور شد: در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل و فعال‌سازی پروژه‌های آموزشی چهار شهرستان جنوبی در نظر گرفته شده است.

احمدی ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان کشوری و تسریع در روند اجرایی، این پروژه‌ها در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند و تحول ملموسی در فضای آموزشی منطقه ایجاد شود.

وی از تلاش‌های مجموعه نوسازی مدارس، وزارت نفت و حمایت‌های علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای تحقق اهداف آموزشی جنوب استان بوشهر قدردانی کرد.