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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

احمدی: ۷۲ کلاس درس برای رفع کمبودهای آموزشی جنوب بوشهر نیاز است

احمدی: ۷۲ کلاس درس برای رفع کمبودهای آموزشی جنوب بوشهر نیاز است

بوشهر - رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: برای جبران کمبودهای آموزشی، احداث حدود ۷۲ کلاس درس جدید در چهار شهرستان جنوبی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی عصر شنبه در نشست جمع‌بندی سفر علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر اظهار کرد: حضور نایب‌رئیس مجلس در جنوب استان، با وجود برنامه‌های فشرده وی در استان اردبیل، اقدامی قابل توجه بود و از حضور و همراهی هیئت پارلمانی و اجرایی در این منطقه قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: این نشست در روزهای آغازین سال تحصیلی برگزار شده و تمرکز اصلی آن بر مسائل آموزش و پرورش، به‌ویژه توسعه فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات مدارس است که بخش مهمی از نیازهای شهرستان‌های جنوبی پیش از این توسط فرمانداران و مسئولان محلی بررسی و ارائه شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های زیرساختی جنوب استان بوشهر گفت: توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در این منطقه با سرعت بالایی انجام شد و به دلیل ضرورت بهره‌برداری سریع از پروژه‌های صنعتی، پیامدهای ناشی از ورود جمعیت و نیروی کار و نیازهای زیرساختی متناسب با آن، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت.

احمدی ادامه داد: نتیجه این روند، شکل‌گیری نوعی توسعه نامتوازن در جنوب استان است که امروز خود را در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، درمان، خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری و روستایی نشان می‌دهد و برای رفع آن نیازمند توجه و حمایت جدی در سطح ملی هستیم.

۳۷ مدرسه در جنوب بوشهر تکمیل و بهره‌برداری شد

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی جنوب استان اظهار کرد: طی دو تا سه سال گذشته با هماهنگی میان وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و استفاده از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، روند تکمیل مدارس نیمه‌تمام شتاب گرفت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: در مرحله نخست ۲۷ مدرسه و در ادامه در مجموع ۳۷ مدرسه با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد تکمیل و به بهره‌برداری رسید که این اقدام یک جهش قابل توجه در حوزه زیرساخت‌های آموزشی منطقه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با وجود این اقدامات، حجم نیازهای آموزشی جنوب استان همچنان بالاست و توسعه سریع منطقه و افزایش جمعیت دانش‌آموزی موجب شده است که ظرفیت‌های ایجادشده پاسخگوی همه نیازها نباشد.

احمدی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در چهار شهرستان جنوبی استان، اکنون تأمین تجهیزات آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی از مطالبات اصلی است و برای رفع کمبودهای موجود، احداث حدود ۷۲ کلاس درس جدید ضرورت دارد.

وی گفت: توجه به این نیازها باید متناسب با شرایط جمعیتی و توسعه صنعتی منطقه انجام شود تا دانش‌آموزان مناطق جنوبی استان از فضای آموزشی استاندارد و امکانات مناسب برخوردار شوند.

ضرورت صدور مجوز ماده ۲۳ بیمارستان عسلویه

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به حوزه درمان اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مهم مردم جنوب استان، تقویت زیرساخت‌های درمانی است و پروژه بیمارستان عسلویه در همین چارچوب مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: برای این پروژه پیگیری‌های لازم انجام و اعتبارات مورد نیاز نیز در نظر گرفته شده است، اما صدور مجوز ماده ۲۳ از الزامات ادامه روند اجرایی آن محسوب می‌شود.

احمدی اظهار کرد: انتظار داریم مسئولان ملی با حمایت و پیگیری ویژه، زمینه صدور مجوز ماده ۲۳ بیمارستان عسلویه را فراهم کنند تا این پروژه درمانی بتواند متناسب با نیازهای جمعیتی و صنعتی منطقه وارد مراحل اجرایی شود.

وی در پایان تأکید کرد: رفع مشکلات زیرساختی جنوب استان بوشهر نیازمند استمرار همکاری میان مجلس، دولت، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی است و باید توسعه زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت و رشد اقتصادی این منطقه دنبال شود.

کد مطلب 6966684

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