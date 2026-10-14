به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی ظهر چهارشنبه در دومین همایش «ستایشگران خورشید» با محوریت گرامیداشت مداحان و شاعران آیینی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به پیشینه شعر آیینی و نقش آن در انتقال مفاهیم دینی، بر ضرورت حضور فعال مداحان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه فضولی بغدادی در شعر آیینی اظهار کرد: فضولی از نخستین شاعران ترک‌زبان عراق بود که مصائب اهل بیت(ع) را با زبان شعر به شیوه‌ای نزدیک به بیان امروز روایت کرد و پس از او نیز شاعرانی همچون دخیل در عرصه شعر آیینی و حماسی به فعالیت پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مداحان و خادمان اهل بیت(ع) در جامعه از جایگاه اثرگذاری برخوردارند، افزود: رفتار و گفتار فعالان این عرصه باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در مواجهه با آنان، جلوه‌هایی از سیره اخلاقی و رفتاری خاندان عصمت و طهارت را مشاهده کنند.

اصل‌نژادی، شناخت و تشخیص جبهه حق از باطل را یکی از مهم‌ترین الزامات فعالیت مداحان دانست و تصریح کرد: قیام و مجاهدت اولیای الهی، به‌ویژه امام حسین(ع)، در مسیر دفاع از حق و حقیقت شکل گرفت؛ بنابراین، محبت به اهل بیت(ع) باید در رفتار و گفتار پیروان این مکتب نیز نمود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: پایبندی به جبهه حق، ایثار و فداکاری در این مسیر از مسئولیت‌هایی است که باید در سیره عملی مدعیان محبت اهل بیت(ع) دیده شود؛ همان‌گونه که ائمه اطهار(ع) تمام هستی خود را در این راه به کار گرفتند.

مجالس اهل بیت(ع) باید زمینه‌ساز افزایش معرفت باشند

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی نیز با تأکید بر نقش مجالس مذهبی در افزایش آگاهی عمومی گفت: منابر سخنرانی و مجالس مداحی اهل بیت(ع) باید بستری برای ارتقای شناخت مردم از مسائل دینی، فرهنگی و سیاسی باشند.

حجت‌الاسلام سید علی فقیه با اشاره به تأثیرگذاری مداحان و خطیبان در جامعه اظهار کرد: فعالان این عرصه باید از تقوا، معرفت و آگاهی برخوردار باشند و در شرایط حساس اجتماعی، مجالس و سخنرانی‌های آنان به افزایش بینش مخاطبان کمک کند.

وی بازگشت به مفاهیم و ارزش‌های قرآنی را از ضرورت‌های فعالیت‌های فرهنگی و دینی دانست و خواستار توجه بیشتر مداحان و خادمان اهل بیت(ع) به تبیین و ترویج آموزه‌های انسان‌ساز قرآن در برنامه‌های خود شد.

فقیه همچنین بر ضرورت پرهیز از نقل مطالب نادرست در مجالس عزاداری تأکید کرد و گفت: حتی با هدف ایجاد اندوه و تأثر در مخاطبان نیز نباید از مطالب خلاف واقع درباره مصائب اهل بیت(ع) استفاده شود.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه محتوای مجالس مذهبی باید ابعاد مختلف تعالیم اسلامی را پوشش دهد، افزود: تبیین مفاهیمی همچون ایثار، شهادت، ایستادگی، استقامت و مقاومت در برابر دشمنان نیز باید مورد توجه فعالان این حوزه قرار گیرد.

دومین همایش «ستایشگران خورشید» روز چهارشنبه ۲۲ مهر با محوریت تجلیل از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و گرامیداشت یاد مرحومان حاج سید ابوالفضل مصطفائی و حاج اسماعیل فرسی، از مداحان و شاعران آیینی پیشکسوت، در اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

این همایش به همت کانون مداحان استان و با همکاری تبلیغات اسلامی تبریز برگزار شد و در جریان آن از جمعی از مداحان پیشکسوت و نوجوان، از جمله حاج عظیم شیرازه‌باغ، از پیشکسوتان این عرصه، تجلیل به عمل آمد.