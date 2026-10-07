کنکور در سایه جنگ؛ روایت «رضوان» از مسیر رسیدن به رتبه ۱۱

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور امسال یکی از پرچالش‌ترین کنکورهای سال های اخیر بود. تعویق های مکرر به واسطه شرایط خاص و دو جنگ تحمیلی که شرکت کنندگان کنکور در سال ۱۴۰۴ مشاهده کردند.

اما در این میان بسیاری از جوانان کنکوری خراسان جنوبی از سد موانع گدشتند و برای خانواده و استان افتخار آفرینی کردند.

رضوان فرشاد رتبه ۱۱ کشوری و چهار منطقه از خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطالعه برای کنکور در اظهار کرد: طبیعی است که جنگ در روزهای نخست تمرکز من را نیز مانند باقی شرکت کنندگان به هم زد و فکر من را مشغول کرد.

وی ادامه داد: ولی دیدم جنگ ادامه دارد و باید برای کنکور آماده شوم و در نهایت نیز خودم را با شرایط هماهنگ کردم.

روزی ۶ ساعت درس می خواندم

رتبه ۱۱ کشوری کنکور سال جاری بیان کرد: در ساعاتی که در مدرسه حضور داشتم ۶-۷ ساعت درس می خواندم ولی در روزهای تعطیل تا ۱۱ ساعت نیز درس می خواندم.

فرشاد در پاسخ به اینکه آیا در سال کنکور برنامه فوق برنامه داشته است، گفت: قبل از عید باشگاه می رفتم ولی بعد از اینکه تمرکز بیشتری بر کنکور گذاشتم و برنامه دیگری جز مطالعه نداشتم.

وی درباره اینکه تمایل دارد در چه رشته و دانشگاهی تحصیل خود را ادامه دهد، تصریح کرد: انتخاب اولم رشته حقوق دانشگاه تهران است.

رتبه برتر کنکور اظهار کرد: انتظار رتبه خوب را داشتم ولی تصور نمی کردم که رتبه ۱۱ کشوری و رتبه چهار منطقه را کسب کنم.

فرشاد ادامه داد: وقتی رتبه خودم را دیدم در حقیقت شوکه شدم و بقیه اعضای خانواده ام نیز بعد دیدن رتبه ام پر از شوق و شور شدند.

کنکور خاص امسال

وی ادامه داد: کنکور امسال از نظر طراحی سوال نیز متفاوت بود و در درس جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ سوالات به صورت خیلی جزئی تر طرح شده بود و در درس عربی نیز از جاهایی سوال طرح شده بود که در سال های گذشته از آن مباحث سوال طرح نشده بود.

جوان برتر که در مدرسه فرزانگان تحصیل کرده است، یادآور شد: امیدواریم با توکل به خدا در آینده نیز روزهای همراه با موفقیتی پشت سر بگذارم.