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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

مجرب: مدیریت بحران از پیش از وقوع حادثه آغاز می‌شود

مجرب: مدیریت بحران از پیش از وقوع حادثه آغاز می‌شود

جهرم- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه گفت: شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و ساماندهی امکانات پیش از بحران، خسارت‌ها را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب ظهر شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان فارس که با محوریت پیشگیری و آمادگی در برابر بلایای طبیعی در شهرستان جهرم برگزار شد، گفت: کاهش خسارت‌های ناشی از بحران نیازمند برنامه‌ریزی پیشگیرانه، شناسایی ظرفیت‌های موجود و بسیج به‌موقع امکانات اقتصادی و اجرایی است.

وی افزود: ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری و لجستیکی باید پیش از وقوع حادثه شناسایی و ساماندهی شوند تا در شرایط اضطراری، تأمین نیازهای ضروری و پشتیبانی از فرآیند امدادرسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ادامه داد: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و خدماتی شهرستان‌ها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری داشته باشد.

مجرب گفت: پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران، هزینه‌های ناشی از حوادث را کاهش داده و زمینه مدیریت سریع‌تر و هدفمندتر شرایط اضطراری را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به احتمال بروز خسارت ناشی از سیل و سایر بلایای طبیعی، بر ضرورت توجه واحدهای صنفی به پوشش‌های بیمه‌ای تأکید کرد.

کد مطلب 6966366

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