۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

مجرب: حرکت در مسیر خدمت بدون حاشیه، ادامه دهنده راه شهداست

شیراز- مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت فارس گفت: مسیر خدمت بدون حاشیه، ادامه دهنده راه شهیدانی است که جان خود را در طبق اخلاص نهادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب ظهر جمعه در حاشیه میز خدمت صنعت ، معدن و تجارت فارس در مصلای نماز جمعه شیراز با تأکید بر اینکه خدمت بی وقفه روحیه جهادی می طلبد، گفت: همزمانی این میز خدمت با ایام شهدای خدمت و سالروز مقاومت و پیروزی در خرمشهر، پیامی روشن دارد؛ مسیر خدمت بدون حاشیه، ادامه دهنده راه شهیدانی است که جان خود را در طبق اخلاص نهادند.

وی ادامه داد: ما در صنعت، معدن و تجارت استان موظفیم با حضور میدانی و بدون واسطه، پای درد دل مردم و تولیدکنندگان بنشینیم و برای رفع مشکلات چاره جویی کنیم.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت فارس رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای اداری را از اولویتهای اصلی این اداره کل دانست و افزود: این قبیل نشستهای مردمی فرصتی مغتنم برای شنیدن صدای واقعی صنعتگران و بازاریان است. تلاش می کنیم با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی استان، گره گشایی از مسائل موجود را در دستور کار قرار دهیم.

