به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی صبح یکشنبه در آیین کلنگ‌زنی مجتمع فرهنگی ورزشی محله جبذر جهرم، با اشاره به سیلاب ششم فروردین‌ماه این شهرستان، بر ضرورت تبدیل تجربه این حادثه به برنامه عملی برای پیشگیری از بحران‌های آینده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شماری از اهالی روستای گودزاغ بخش سیمکان در جریان سیلاب فروردین مفقود شده‌اند و تاکنون اثری از آنان به دست نیامده است، اظهار کرد: عملیات جست‌وجو باید با استفاده از همه ظرفیت‌های امدادی و اجرایی ادامه پیدا کند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار حفظ آمادگی دستگاه‌های مسئول و اجرای اقدامات پیشگیرانه شد و گفت: در صورت کوتاهی هر دستگاه در انجام وظایف خود، موضوع ترک فعل قابل بررسی است و چنانچه قصور دستگاهی احراز شود، پیگیری قانونی انجام خواهد شد.

رضایی‌کوچی با اشاره به وضعیت رودخانه‌ها و مسیل‌های جهرم، یکی از مسائل مهم این شهرستان را اختلال در مسیر انتقال آب‌های سطحی دانست و افزود: ۱۱ دره آب‌های سطحی را به سمت شهر جهرم هدایت می‌کنند و ساخت‌وساز، تغییر کاربری باغ‌ها و انسداد مسیر در برخی نقاط، جریان طبیعی آب را با مشکل مواجه کرده است.

وی بازدید میدانی از مسیرهای انتقال آب و شناسایی نقاط مسدود را ضروری دانست و از فرماندار، شهردار و دستگاه قضایی خواست مسیر رودخانه‌ها از ابتدای دره‌ها تا محدوده شهری بررسی شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در صورت وجود تصرف یا انسداد در مسیر رودخانه‌ها، باید اقدامات قانونی برای رفع موانع در سریع‌ترین زمان انجام شود و منافع افراد نباید بر جان و مال مردم مقدم شود.

وی همچنین بر لزوم لایروبی اصولی رودخانه‌ها تأکید کرد و گفت: لایروبی فقط برداشتن رسوبات با لودر نیست و باید با نظر کارشناسان و متناسب با وضعیت بستر رودخانه انجام شود.

جهرم به تجهیزات بیشتری برای مدیریت بحران نیاز دارد

رضایی‌کوچی با اشاره به طرح جامع مدیریت سیلاب جهرم اظهار کرد: مقدمات این طرح فراهم شده، گزارش اولیه آن ارائه و مصوبه اولیه نیز دریافت شده است.

وی اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست را نیز ضروری دانست، اما گفت: این اقدامات زمان‌بر است و نباید اجرای آنها موجب توقف اقدامات فوری برای بازگشایی و ایمن‌سازی مسیرهای انتقال آب شود.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به کمبود تجهیزات در سیلاب گذشته، تأمین پمپ‌های تخلیه آب، ماشین‌آلات لجن‌کش و سایر تجهیزات مورد نیاز را ضروری دانست و افزود: امکانات شهرداری، فرمانداری، هلال‌احمر و دیگر دستگاه‌های امدادی باید پیش از وقوع بحران تأمین شود.

وی شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه‌های آب، برق، گاز و فاضلاب و مقاوم‌سازی آنها را نیز ضروری دانست و بر برگزاری هفتگی جلسات مدیریت بحران شهرستان و پایش میدانی میزان آمادگی دستگاه‌ها تأکید کرد.

رضایی‌کوچی همچنین با اشاره به خسارت سیلاب به باغ‌ها و واحدهای تجاری، خواستار تقویت نقش دستگاه‌های متولی کشاورزی در مدیریت بحران و افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی، واحدهای صنفی و مراکز تجاری شد.

کیفیت پایین ساخت‌وساز، عمر ساختمان‌ها را کوتاه می‌کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازآفرینی شهری، بافت‌های فرسوده را در تأمین زمین و مسکن دارای اولویت دانست و گفت: این مناطق علاوه بر حفظ هویت شهری، از نظر دسترسی به خدمات نیز اهمیت دارند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، افزایش نظارت جامعه مهندسی و استفاده از مصالح استاندارد افزود: ساخت‌وساز بی‌کیفیت می‌تواند موجب شود ساختمان‌های جدید نیز در مدت کوتاهی به بخشی از بافت فرسوده تبدیل شوند.

رضایی‌کوچی سرمایه‌گذاری، تجمیع منابع و هماهنگی میان دستگاه‌ها را از الزامات بازآفرینی شهری عنوان کرد و گفت: احداث مراکز فرهنگی و ورزشی می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی و احیای محلات فرسوده کمک کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های بازآفرینی در برخی محلات جهرم افزود: اجرای این طرح‌ها در تعدادی از محلات، موجب آبادانی و تغییر چهره این مناطق شده است.