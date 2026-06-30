حمایت از تولید و احیای ۲۳۲ واحد راکد در دستور کار صمت فارس

به گزارش خبرگزاری مهر،کریم مجرب با اشاره به روز ملی صنعت و معدن، بخش صنعت را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست و گفت: رویکرد اصلی ما حمایت از تولید، رفع موانع، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

وی با اشاره به وضعیت صنعتی استان ادامه داد: هم‌اکنون ۴ هزار و ۸۵۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در فارس فعال هستند که زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۴۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند. به گفته او، طی یک سال گذشته با بهره‌برداری از طرح‌های جدید و توسعه واحدهای موجود، ظرفیت تولید در صنایع مختلف از جمله غذایی، دارویی، شیمیایی، فلزی و معدنی افزایش یافته است.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به چالش ناترازی انرژی تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تلاش شده اثرات محدودیت‌های برق بر تولید به حداقل برسد و در این راستا مدیریت مصرف، جابه‌جایی شیفت‌های کاری و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.

مجرب همچنین تأمین آب پایدار برای صنایع را از اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: سیاست جایگزینی پساب تصفیه‌شده به جای منابع آب متعارف دنبال می‌شود و پروژه‌های انتقال پساب به شهرک‌های صنعتی در حال اجراست.

وی احیای واحدهای راکد را از برنامه‌های مهم صمت فارس دانست و افزود: از مجموع واحدهای شناسایی‌شده، ۲۳۲ واحد قابلیت بازگشت به تولید دارند و در سال‌های اخیر نیز ده‌ها واحد صنعتی به چرخه فعالیت بازگشته‌اند که منجر به تثبیت و ایجاد اشتغال شده است.

مدیرکل صمت فارس همچنین تأمین سرمایه در گردش را از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش تولید برشمرد و گفت: این موضوع از طریق کارگروه تسهیل و نظام بانکی در حال پیگیری است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنایع فرآوری، جلوگیری از خام‌فروشی، جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و تقویت زنجیره ارزش از سیاست‌های اصلی صمت فارس است و با اجرای طرح‌های در دست اقدام، مسیر رشد تولید و اشتغال در استان تقویت خواهد شد.