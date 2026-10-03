تقویت آبرسانی ۱۲ روستای ماهیدشت با ورود چاه نامیوند به مدار

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات لوله‌گذاری جدار چاه جدید مجتمع آبرسانی روستایی نامیوند در بخش ماهیدشت خبر داد و اظهار کرد: بهره‌برداری از این چاه پس از تکمیل عملیات، ظرفیت تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش را افزایش می‌دهد.

وی افزود: با ورود چاه جدید به مدار، آبرسانی به حدود ۲۸۰۰ نفر از جمعیت ساکن در ۱۲ روستای تحت پوشش مجتمع نامیوند تقویت می‌شود و پایداری شبکه آب نیز افزایش خواهد یافت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه هدف از احداث این چاه را تقویت منابع تأمین آب شرب منطقه عنوان کرد و گفت: نزدیکی چاه جدید به چاه قدیمی این امکان را فراهم کرده است که از بخشی از زیرساخت‌های موجود برای تجهیز و بهره‌برداری از منبع جدید استفاده شود.

سلطانیان ادامه داد: ترانس برق، اتاقک چاه و خط پمپاژ از جمله زیرساخت‌های موجود در محل هستند که قابلیت استفاده برای چاه جدید را دارند و بهره‌گیری از این امکانات می‌تواند روند تجهیز و ورود چاه به مدار را سرعت ببخشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تأمین آب در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: تکمیل سریع عملیات و بهره‌برداری از چاه نامیوند، ظرفیت تأمین آب مجتمع را افزایش می‌دهد و زمینه کاهش آسیب‌پذیری شبکه در شرایط مختلف را فراهم می‌کند.