سلطانیان: آب ۲۲۶۰ روستایی در کرمانشاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح‌های توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی در پنج روستای این شهرستان و بهبود وضعیت تأمین آب شرب ساکنان آنها خبر داد.

وی اظهار کرد: در روستای سراب نیلوفر ۶۰۰ متر لوله‌گذاری با هدف تقویت زیرساخت شبکه و ارتقای خدمات آبرسانی اجرا شد و این بخش از شبکه پس از تکمیل عملیات وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه افزود: اجرای این طرح موجب شد آب شرب پایدار برای ۳۷۸ نفر از اهالی روستای سراب نیلوفر فراهم شود و بخشی از نیازهای آبرسانی این روستا با تقویت شبکه پاسخ داده شود.

سلطانیان در ادامه به اصلاح خط انتقال آب در بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: خط انتقال روستای حصار سفید که تأمین‌کننده آب چهار روستا با جمعیتی بیش از یک هزار و ۸۸۸ نفر است، دچار شکستگی شده بود که نیروهای اجرایی آبفای کرمانشاه در کوتاه‌ترین زمان محل حادثه را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کردند.

وی تصریح کرد: مجموع اقدامات انجام‌شده در توسعه شبکه سراب نیلوفر و رفع شکستگی خط انتقال حصار سفید، زمینه تأمین آب پایدار برای بیش از ۲ هزار و ۲۶۰ نفر از روستاییان را فراهم کرده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پایش مستمر شبکه‌های آبرسانی و حضور به‌موقع نیروهای اجرایی برای شناسایی و برطرف کردن حوادث با جدیت ادامه دارد تا از ایجاد اختلال در روند آبرسانی جلوگیری و پایداری آب شرب روستاها حفظ شود.