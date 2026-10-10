مدیر آبفای کرمانشاه: شبکه آب سیمینه سفلی ۴۰۰ متر توسعه یافت

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات توسعه شبکه توزیع آب شرب روستای سیمینه سفلی در بخش ماهیدشت با اجرای ۴۰۰ متر لوله‌گذاری جدید به پایان رسیده است.

وی افزود: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی روستا و متناسب با گسترش طرح هادی اجرا شده تا امکان پاسخگویی به نیازهای آبی مشترکان فراهم شود.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه با اشاره به مشخصات فنی این عملیات گفت: در جریان اجرای پروژه، ۴۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۵۰ میلی‌متر برای توسعه شبکه توزیع آب شرب به کار گرفته شده است.

سلطانیان توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در روستاها را از الزامات بهبود خدمات‌رسانی دانست و بیان کرد: گسترش و اصلاح شبکه‌های توزیع آب با هدف افزایش پایداری خدمات و تأمین آب شرب مشترکان در روستاهای زیر پوشش دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه شبکه‌های آبرسانی متناسب با نیاز مناطق روستایی، زمینه ارائه خدمات بهتر به مشترکان را فراهم می‌کند و در همین راستا، اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه آب‌رسانی مورد توجه قرار دارد.