مدیر آبفای کرمانشاه: سه عملیات برای پایداری شبکه اجرا شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نیروهای اجرائیات شرکت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه سه عملیات تعمیراتی و اصلاحی را در بخش‌های مختلف شبکه آبرسانی انجام دادند تا از بروز اختلال در روند تأمین آب جلوگیری شود.

وی با اشاره به شکستگی خط توزیع ۵۰۰ میلی‌متری GRP در کمربندی غربی افزود: این حادثه در مقابل مخزن شهید الفتی‌نیا و در پی انجام عملیات گودبرداری رخ داد و به دلیل قرار گرفتن لوله در عمق حدود پنج متری، تعمیر آن با دشواری‌های اجرایی همراه بود.

سلطانیان ادامه داد: برای رفع این مشکل، دو متر از بخش آسیب‌دیده لوله تعویض شد و پس از پایان عملیات، خط آبرسانی دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در تشریح دومین اقدام انجام‌شده گفت: شکستگی اتصال فلنج‌دار لوله پلی‌اتیلن ۱۱۰ میلی‌متری در محدوده مسکن مهر شهرک دانش نیز با اجرای دو متر لوله‌گذاری از سوی نیروهای اجرائیات برطرف شد.

وی همچنین از انجام عملیات تعمیراتی در تأسیسات چاه نوکان خبر داد و تصریح کرد: در این بخش، دو دستگاه شیر قطع و وصل و یک دستگاه شیر یک‌طرفه ۱۵۰ میلی‌متری تعمیر شد.

سلطانیان با بیان اینکه تعمیر تجهیزات چاه نوکان بدون خاموش کردن چاه انجام گرفت، خاطرنشان کرد: آماده‌به‌کار بودن این تجهیزات، امکان کنترل جریان آب را در وضعیت‌های مختلف، از جمله هنگام بروز حوادث یا اجرای عملیات کلرزنی، فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: اقدامات فنی و عملیاتی برای افزایش آمادگی تأسیسات، کوتاه‌تر شدن زمان رفع حوادث و حفظ پایداری شبکه آبرسانی شهر کرمانشاه ادامه خواهد داشت.