آب شرب ۷ روستای ماهیدشت با افزایش آبدهی چاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف تقویت وضعیت تأمین آب در مجتمع آبرسانی قمشه سیدیعقوب، عملیات تغییر عمق الکتروپمپ شناور چاه این مجتمع انجام شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، الکتروپمپ شناور چاه قمشه سیدیعقوب به عمق ۲۰۳ متری منتقل و در همین عمق نصب و راه‌اندازی شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: اجرای این عملیات در مجموع حدود هشت ساعت زمان برد و با بهره‌برداری از الکتروپمپ در عمق جدید، امکان افزایش آبدهی چاه فراهم شد.

سلطانیان تصریح کرد: پس از انجام این اقدام، میزان آبدهی چاه قمشه سیدیعقوب حدود ۳.۵ لیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرد که تأثیر مستقیمی در بهبود شرایط تأمین آب مجتمع آبرسانی منطقه داشته است.

وی گفت: با افزایش ظرفیت آبدهی این چاه، وضعیت تأمین آب شرب هفت روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی قمشه سیدیعقوب پایدار شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: جمعیت بهره‌مند از این اقدام بیش از ۲ هزار نفر است و اجرای عملیات تغییر عمق الکتروپمپ با هدف تقویت و پایدارسازی منابع تأمین آب شرب روستاهای بخش ماهیدشت انجام گرفت.