دو حلقه چاه آب منطقه ۳ کرمانشاه به مدار بازگشت

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت دو حلقه چاه آب به مدار بهره‌برداری در آبفای منطقه ۳ شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با تعویض الکتروپمپ‌های سوخته چاه شماره یک معلم و چاه تعاون، ظرفیت تأمین آب شرب این منطقه ۴۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه افزود: اکیپ‌های فنی آبفای شهرستان با حضور به‌موقع در محل، عملیات تعویض، تجهیز و راه‌اندازی مجدد الکتروپمپ‌های این دو چاه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند.

وی ادامه داد: پس از انجام عملیات فنی، هر دو حلقه چاه با موفقیت وارد مدار بهره‌برداری شدند و ظرفیت تأمین آب شرب منطقه بار دیگر تقویت شد.

سلطانیان با اشاره به میزان آب تأمین‌شده از این چاه‌ها گفت: با راه‌اندازی مجدد چاه شماره یک معلم، ۱۸ لیتر آب در ثانیه به مخزن قدیم معلم منتقل می‌شود و چاه تعاون نیز پس از تعویض الکتروپمپ، با دبی ۲۲ لیتر بر ثانیه به مخزن معلم متصل و وارد مدار شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه بیان کرد: بازگشت سریع این دو چاه به مدار، علاوه بر افزایش ۴۰ لیتر بر ثانیه‌ای ظرفیت تأمین آب، به پایداری شبکه توزیع و بهبود فشار آب در منطقه ۳ کرمانشاه کمک کرده و تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان را تقویت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تأسیسات آبرسانی به‌صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرند و در صورت بروز هرگونه نقص یا حادثه، اقدامات عملیاتی لازم برای رفع مشکل و بازگرداندن سریع تأسیسات به مدار انجام خواهد شد.

سلطانیان تأکید کرد: استمرار این پایش‌ها و واکنش سریع اکیپ‌های فنی در زمان بروز نقص، از عوامل مؤثر در حفظ پایداری شبکه و استمرار تأمین آب شرب مشترکان است.