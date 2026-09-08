به گزارش خبرنگار مهر، ۶ حلقه چاه جدید تأمین آب شرب با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال ظهر سهشنبه در شهرستان شبستر وارد مدار شد که با بهرهبرداری از آنها، ظرفیت تأمین آب هفت روستای این شهرستان افزایش یافت.
این چاهها در مناطق شندآباد، چشمهکنان، دیزج شیخمرجان، کافیالملک، کوزهکنان، سرکند دیزج و غلمانسرا وارد مدار شدهاند و با تقویت منابع تأمین، پشتوانه آبی شبکههای روستایی منطقه افزایش مییابد.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در آیین بهرهبرداری از این طرحها با اشاره به ضرورت تقویت منابع تأمین آب شرب اظهار کرد: ایجاد پایداری و اطمینان در تأمین آب شرب از اولویتهای صنعت آب و فاضلاب است و توسعه منابع، تکمیل طرحها و تقویت زیرساختهای تأمین و انتقال آب باید دنبال شود.
همچنین مخزن ذخیره آب ۲ هزار مترمکعبی شهر صوفیان با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
ابراهیم سلیمانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی، درباره این طرح گفت: این مخزن از محل منابع داخلی و اعتبارات عمرانی احداث شده و با افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، به متعادلسازی فشار شبکه و پایداری تأمین آب شرب شهر صوفیان کمک میکند.
وی افزود: مخازن ذخیره آب در زمان اوج مصرف و شرایط اضطراری، پشتوانه شبکه توزیع محسوب میشوند و بهرهبرداری از مخزن جدید صوفیان امکان مدیریت بهتر منابع و شبکه آبرسانی را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همچنین با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در پایداری شبکههای آبرسانی، اظهار کرد: اجرای طرحهای عمرانی و افزایش ظرفیت تأسیسات در کنار رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان میتواند به استمرار خدمات آبرسانی کمک کند.
در آیین بهرهبرداری از این طرحها، محمود طاهری نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی حضور داشتند.
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