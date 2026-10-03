تجهیزات فرسوده مدارس سمنان نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی پبش از ظهر شنبه در دیدار با مدیر، معلمان و اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه شاهد دوره اول سمنان، بر ضرورت توجه جدی‌تر به نیازهای مدارس در حوزه تجهیزات و امکانات آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اولیای دانش‌آموزان در پیگیری مسائل مدارس، اظهار کرد: همراهی و مشارکت خانواده‌ها می‌تواند در شناسایی نیازهای مدارس و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی موثر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات مدارس، افزود: امکانات آموزشی باید متناسب با نیاز دانش‌آموزان و شرایط فیزیکی آنان باشد و نوسازی تجهیزات فرسوده از جمله میز و نیمکت باید پیگیری شود.

شریفی همچنین استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی شهرستان سمنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: پژوهش سرا و آزمایشگاه مرکزی شهرستان از ظرفیت‌های مهم برای توسعه فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان هستند که مدارس باید بهره بیشتری از این امکانات داشته باشند.

وی ادامه داد: نزدیکی مدارس به پژوهش سرا و آزمایشگاه مرکزی، امکان دسترسی آسان دانش‌آموزان و معلمان به امکانات علمی و پژوهشی را فراهم کرده و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت آموزش‌های عملی و پژوهش محور استفاده کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر نیازهای مدارس، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات مدارس باید متناسب با نیازهای واقعی دانش‌آموزان دنبال شود تا زمینه مناسب‌تری برای آموزش و تربیت آنان فراهم شود.