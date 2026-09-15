به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر سه شنبه در نشست مشترک شورای معاونان اداره‌کل و مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان سمنان در محل اداره کل، بیان کرد: پیش‌بینی و اقدام به موقع برای رفع مسائل مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید مورد تأکید است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط پوشش و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: عفاف باید با حفظ کرامت افراد ترویج و ضوابط نیز با عدالت و به دور از برخورد سلیقه‌ای بوده و مدیران مدارس باید خود الگوی رفتار حرفه‌ای باشند و تذکرها نیز به صورت خصوصی، محترمانه و مستند ارائه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین بر پاسخگویی دقیق به مطالبات مردم، اولیا و رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: پاسخ‌ها باید مستند و حساب شده باشد.

وی همچنین خواستار رعایت مصوبات در جابه‌جایی مدیران مدارس و پرهیز از تغییرات غیرضروری در آستانه مهر شد و خاطر نشان کرد: کنترل دقیق سرویس مدارس، همکاری با پلیس راهور و توجه به ایمنی تردد دانش‌آموزان را ضروری است.

شریفی در ادامه بر بررسی وضعیت روشنایی، دوربین‌ها، تجهیزات اطفای حریق، وسایل گرمایشی و سرمایشی، موتورخانه ها و تأسیسات مدارس و همچنین ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها تأکید کرد و افزود: مدارس باید در نخستین روز مهر از نظر فضای عمومی، تجهیزات، نیروی انسانی، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و حمایت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان آمادگی لازم را داشته باشند تا سال تحصیلی جدید با آرامش و نظم آغاز شود.