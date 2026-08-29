قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش‌های آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی، اظهار کرد: از سال گذشته ۷۸ پروژه آموزشی در مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان تعریف شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی و برای فرهنگیان و دانش‌آموزان تعریف شده‌اند، افزود: سال گذشته ۱۸ پروژه به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: امسال نیز همزمان با هفته دولت، ۲۳ پروژه آموزشی و فرهنگی در مجموعه آموزش و پرورش استان و در نقاط مختلف سمنان به بهره‌برداری رسید.

شریفی با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی به عنوان یکی از اهداف آموزش و پرورش در اجرای این پروژه‌ها، ابراز کرد: تلاش می‌شود تا پیش از آغاز سال تحصیلی، تمامی پروژه‌های افتتاح‌شده در اختیار مدارس استان قرار گیرد.

وی افزود: شرایط مناسبی برای بهره‌برداری از این طرح‌ها فراهم و تجهیزات مورد نیاز برای سال تحصیلی جدید نیز در اختیار دانش‌آموزان سراسر استان سمنان قرار خواهد گرفت تا بتوانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به روند تجهیز مدارس استان برای سال تحصیلی جدید، بیان کرد: خیران در تجهیز مدارس استان و فراهم کردن امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان نقش قابل تقدیری داشته‌اند.

شریفی با بیان اینکه شرکت‌ها و واحدهای صنعتی نیز در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود کمک‌های خوبی برای تجهیز مدارس استان سمنان داشته‌اند، گفت: در تلاش هستیم مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی در زمینه ساخت فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس در استان تقویت شود.

وی با اشاره به نقش این ظرفیت‌ها در تکمیل طرح‌های آموزشی، افزود: بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام آموزش و پرورش استان سمنان از این طریق تکمیل خواهد شد و تلاش داریم مدارس، به‌ویژه مدارس روستایی، با استفاده از این ظرفیت برای بهره‌برداری دانش‌آموزان آماده شوند.