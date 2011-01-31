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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

عسگری:

پژوهش سراها از عوامل کیفیت بخشی به آموزش ها هستند

پژوهش سراها از عوامل کیفیت بخشی به آموزش ها هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان گفت: پژوهش سراهای دانش آموزی یکی از عوامل کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان است.

علی الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه فعالیتهای متعددی با توجه به وجود آزمایشگاه های مجهز، سایت اینترنتی و کتابخانه مجهز در پژوهش سراها انجام می شود آن ها را یکی از عوامل کیفیت بخشی آموزش عنوان کرد.

عسگری خاطر نشان کرد: در حال حاضر هفت پژوهش سرا در استان زنجان وجود دارد که سه پژوهش سرا در شهر زنجان، یک پژوهش سرا در شهرستان ابهر، یک پژوهش سرا در خرمدره و یک پژوهش سرا نیز در ایجرود در حال فعالیت هستند.

وی از ایجاد دو پژوهش سرای دیگر در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: در حال حاضر در مرحله پیگیری جهت اخذ کد فعالیت برای این دو مرکز هستیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان، بردن پژوهش سراها در دل مدارس را سیاست اصلی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد و اظهار داشت: با ایجاد پژوهش سراها در داخل مدارس شاهد افزایش سهولت دسترسی دانش آموزان به تجهیزات لازم و گسترش پژوهش و تحقیق در میان آنها خواهیم بود.

عسگری یادآور شد: پژوهش سراهای دانش آموزی تحت نظر آموزش و پرورش ، مرکزی است که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تأسیس شده است.

وی اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان، رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان و تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های عملی و کاربردی را از جمله اهداف پژوهش سراهای دانش آموزی عنوان کرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان افزود: هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان، فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور و  ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش های ملی و منطقه ای از دیگر اهداف ایجاد پژوهش سراهای دانش آموزی است. 

کد مطلب 1243357

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