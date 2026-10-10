به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر شنبه در جلسه شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان استان در سمنان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان خانواده‌ها و مدارس و استفاده از توانمندی‌های مردمی برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی با قدردانی از همراهی خانواده‌ها، مدیران و فرهنگیان اظهار کرد: انجمن اولیا و مربیان از ظرفیت‌های ارزشمند آموزش و پرورش است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌گیری موثر از توانمندی‌ها و دغدغه مندی خانواده‌ها در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی فراهم شود.

خانواده‌ها، حلقه مهم بازگشت دانش‌آموزان به روال عادی آموزش

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای اجرای برنامه‌های این شورا در سال گذشته افزود: با وجود برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌ها و بازدیدهای شهرستانی، برخی شرایط و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده مانع تحقق کامل برنامه‌ها شد؛ موضوعی که ضرورت استمرار ارتباط با اعضای انجمن‌ها و استفاده از ظرفیت آنان را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

شریفی با تأکید بر اهمیت همراهی خانواده‌ها در شرایط کنونی بیان کرد: پس از دوره‌ای طولانی از فاصله دانش‌آموزان با محیط مدرسه، بازگشت به روال عادی آموزش و تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی آنان، نیازمند همکاری همه ارکان تعلیم و تربیت است و خانواده‌ها در این مسیر نقشی تعیین کننده دارند.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی بدون همراهی خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت تقویت ارتباط دوسویه میان مدارس و والدین و استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان برای مدیریت چالش‌های موجود تأکید کرد.

موفقیت‌های آموزشی در کنار توسعه زیرساخت‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه با اشاره به دستاوردهای آموزش و پرورش استان سمنان در سال گذشته تاکید داشت: با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، استان در حوزه‌های مختلف از جمله مسابقات ورزشی، جشنواره نوجوان خوارزمی و امتحانات نهایی موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده است.

شریفی همچنین از اخذ مجوز استقلال دو منطقه آموزشی و پیگیری تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت خدمات تعلیم و تربیتی در مناطق مختلف استان دنبال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز جابه‌جایی به ساختمان جدید اداره‌کل آموزش و پرورش استان پس از سال‌ها انتظار خبر داد و اظهار کرد: با همراهی مجمع خیرین مدرسه‌ساز، ۲۳ پروژه آموزشی نیز در مراحل آماده‌سازی و تحویل قرار دارد که تکمیل آن‌ها می‌تواند به توسعه فضاهای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با قدردانی از تلاش‌های اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت این انجمن‌ها برای حل مسائل مدارس و تقویت همکاری خانواده‌ها با مجموعه آموزش و پرورش تأکید کرد.