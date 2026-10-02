به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با اشاره به نقش شیطان در سرگرم کردن انسان به امور انحرافی، اظهار کرد: امروز آمریکا به عنوان یکی از مصادیق استکبار و دشمنی با ملت ایران، همچنان در مسیر توطئه و فشار علیه کشور حرکت می‌کند.

وی افزود: کوتاهی و عقب‌نشینی در برابر دشمن می‌تواند خسارت‌هایی به منافع کشور و ملت وارد کند و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که آمریکا در برابر ملت ایران به وعده‌های خود پایبند نبوده است.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه راه سازش با آمریکا به بن‌بست رسیده است، ادامه داد: راه صحیح در برابر زیاده‌خواهی دشمن، ایستادگی، مقاومت و حفظ استقلال کشور است.

حجت الاسلام باوقار همچنین نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و اختلاف در داخل کشور هشدار داد و گفت: دشمنان ایران با برنامه‌ریزی و طراحی توطئه‌های جدید، به دنبال ایجاد ناامنی و ضربه زدن به کشور از طریق تحریک اختلافات سیاسی و برجسته کردن مشکلات اقتصادی هستند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل برای خنثی‌سازی این توطئه‌ها، حفظ وحدت و انسجام میان ملت، مسئولان و نیروهای مسلح است و هر اندازه این همبستگی بیشتر باشد، دشمنان فرصت کمتری برای ضربه زدن به کشور خواهند داشت.

قدردانی امام جمعه مشگین‌شهر از حافظان نظم و امنیت

امام جمعه مشگین‌شهر در ادامه با اشاره به آغاز هفته فراجا، از تلاش‌های حافظان نظم و امنیت در شهرستان قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: فراجا نهادی است که امنیت، آرامش و نظم اجتماعی با نام آن گره خورده و نیروهای انتظامی با حضور شبانه‌روزی خود در عرصه‌های مختلف، مسئولیت مهمی در تأمین امنیت جامعه بر عهده دارند.

حجت الاسلام باوقار ضمن قدردانی از تلاش‌های مجاهدانه کارکنان نیروی انتظامی، از خدمات مجموعه انتظامی شهرستان و پادگان شهید بیگلری در تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد و برای تمامی حافظان نظم و امنیت آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین بر عفت در نگاه، گفتار، روابط، پوشش و مسائل اقتصادی تأکید کرد و خواستار مراقبت خانواده‌ها و جامعه در برابر آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی شد.