تسهیل تردد عشایر با ایمن سازی مسیرها و محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد، در بازدید از روند اجرای مسیر پل معلق ورگه‌سران سرعین اظهار کرد: مسیر عشایری پل معلق ورگه‌سران سرعین که سال‌ها مطالبه عشایر بود که با اجرای عملیات خاکبرداری، تعریض و اصلاح مسیر، برای تسهیل تردد و مقابله با محدودیت‌های ناشی از شرایط جوی در حال تکمیل است.

وی با اشاره به دشواری تردد در مسیر عشایری پل معلق ورگه‌سران سرعین گفت: این جاده پیش از این به‌دلیل صعب‌العبور بودن و بارش برف و باران، به‌راحتی مسدود می‌شد و تردد عشایر را با چالش جدی مواجه می‌کرد.

مدیرکل امور عشایر اردبیل گفت: پیمانکار اداره امور عشایر هم‌اکنون عملیات خاکبرداری، تعریض جاده و اصلاح مسیر را اجرا می‌کند تا شرایط استانداردتری برای تردد فراهم شود.

وی افزود: این پروژه مقرر است تا پایان پاییز امسال به‌ طور کامل تکمیل و برای استفاده جامعه پرتلاش عشایر منطقه تحویل شود.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل از پیشرفت راه جشنواره ثمرین در راستای تسهیل تردد عشایر اردبیل خبر داد و بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در بهبود تردد، رفاه و معیشت عشایر نقش ویژه ای دارد.

پیرجاهد با ابراز رضایت از سرعت اجرای عملیات اجرایی این پروژه گفت: اهمیت زیرساخت‌های جاده‌ای در ارتقای رفاه و تسهیل تردد عشایر بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: پیمانکار پروژه راهبردی راه جشنواره ثمرین، بسیج سازندگی سپاه استان است که با تخصص و توان اجرایی مناسب، عملیات پروژه را پیش می‌برد.

مدیرکل امور عشایر اردبیل افزود: عملیات زیرسازی با دقت در حال انجام است و در ادامه، اجرای آسفالت نیز با همکاری و مدیریت بسیج سازندگی تکمیل خواهد شد.

پیرجاهد ادامه داد: این پروژه با هدف بهبود دسترسی و تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای اجرا می‌شود و با تکمیل آن، مسیرهای حیاتی تردد عشایر منطقه تسهیل خواهد شد.