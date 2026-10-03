به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی، به الجزیره گفت: ما تحت هیچ شرایطی حضور اسرائیل را در کشورمان نخواهیم پذیرفت.

وی افزود: تلاش برای انتقال بحران‌های خاورمیانه به سمت ما راه به جایی نخواهد برد و ما بر چالش اقدامات اسرائیل غلبه خواهیم کرد. اسرائیل قصد دارد یک پایگاه دریایی در بربره تأسیس کند و از فرودگاه این شهر استفاده کند.

وی اعلام کرد که هدف رژیم صهیونیستی نزدیک شدن به کشورهای خلیج فارس و ایران است.

رئیس جمهور سومالی گفت: مردم سومالی لند کاملا مخالف حضور اسرائیل هستند.

او افزود: روابط ما با اتیوپی خوب است و ما هیچ اعتراضی به دسترسی آن به دریا از طریق خاک سومالی نداریم.

وی در ادامه گفت: لشباب هیچ حضوری در شهرهای بزرگ ندارد و هیچ احتمالی برای بازپس گیری کنترل کل سومالی توسط آن وجود ندارد.

رئیس جمهور سومالی افزود: آمریکا همچنان قوی ترین شریک ما در جنگ علیه تروریسم است.