تحرکات جاسوسی و نظامی آمریکا در یک منطقه راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت آمریکایی دراپ سایت نیوز به نقل از پنج مسئول در سرویس های امنیتی در پونتلند(منطقه خودمختار در شمال شرق سومالی) گزارش داد که آمریکا به دنبال گسترش فعالیت های جاسوسی سرویس سیا در این منطقه و تبدیل کردن فرودگاه بوصاصو به یک پایگاه نظامی با هدف اجرای حملات هوایی و رصد است.

بر اساس این گزارش، تأسیسات آمریکایی در فرودگاه بوصاصو به عنوان مرکز اطلاعاتی و هماهنگی میان نیروهای پونتلند و پایگاه آمریکا در جیبوتی استفاده می شود و بعد از تکمیل آن برای اجرای عملیات هوایی مستقیم به کار گرفته می شود.

عناصر مستقر در پونتلند ۲ اوت اعلام کردند که با آمریکا برای گسترش حضور نظامی این کشور در حوزه سواحل سومالی، دریای سرخ و خلیج عدن به توافق رسیده اند.

این در حالی است که اختلافات قانونی میان منطقه مذکور و دولت فدرال موگادیشو برای امضای توافقنامه های بین المللی همچنان پابرجا است. منطقه پونتلند از موقعیت راهبردی مهم در خلیج عدن برخوردار است و به همین علت آمریکا تلاش دارد حضور خود را در این منطقه گسترش دهد.