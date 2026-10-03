سیدمهدی سجادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از امروز، شنبه یازدهم مهرماه، در اصفهان آغاز می‌شود و برنامه‌های آن تا شانزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: آیین پایانی جشنواره شانزدهم مهرماه و به‌صورت تخصصی با حضور جمع محدودی از عوامل فیلم‌ها، برگزیدگان و مدعوین برگزار می‌شود و پیش از آن، اکران عمومی آثار و برنامه‌های اصلی جشنواره در سطح شهر دنبال خواهد شد.

قائم‌مقام مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به برنامه افتتاحیه این رویداد گفت: جشنواره با ادای احترام به شهدای رمضان در گلستان شهدای اصفهان آغاز می‌شود تا شروع این رویداد فرهنگی با گرامیداشت یاد و نام شهدا همراه باشد.

سجادزاده ادامه داد: در کنار برنامه افتتاحیه، تعامل و همراهی با موکب‌های سطح شهر نیز پیش‌بینی شده است و بخش‌هایی از فیلم‌های مرتبط با شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در این بستر به نمایش درمی‌آید.

وی با اشاره به آغاز اکران عمومی فیلم‌ها از دوازدهم مهرماه تصریح کرد: اکران آثار این دوره از دوازدهم مهرماه آغاز می‌شود و تا پانزدهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

قائم‌مقام مدیر اجرایی جشنواره درباره پراکندگی جغرافیایی سالن‌های اکران خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که پنج نقطه در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب اصفهان تحت پوشش قرار گیرد تا کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در مناطق مختلف شهر دسترسی آسان‌تری به آثار جشنواره داشته باشند.

وی افزود: سینما چهارباغ در مرکز شهر، سینمای سیتی‌سنتر در جنوب، سینما فدک در شرق و سینماهای بهمن در منطقه ۱۵ و مهتاب در رهنان در غرب شهر میزبان اکران‌های این دوره خواهند بود.

سجادزاده گفت: این پراکندگی با هدف دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به برنامه‌های فرهنگی و جلوگیری از تمرکز اکران‌ها در یک نقطه از شهر طراحی شده است.

۱۷۰۰ نوجوان در نقش داور و خبرنگار

وی با اشاره به مشارکت نوجوانان در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: یک‌هزار و ۷۰۰ داور و خبرنگار نوجوان در فرآیند ارزیابی آثار و پوشش رسانه‌ای جشنواره مشارکت دارند.

قائم‌مقام مدیر اجرایی جشنواره افزود: حضور نوجوانان در جایگاه داور و خبرنگار، زمینه مشارکت مستقیم این گروه سنی در بخش‌های مختلف جشنواره را فراهم کرده است و یکی از مؤلفه‌های مهم این دوره به شمار می‌رود.

سجادزاده با اشاره به شعار این دوره از جشنواره بیان کرد: سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با شعار «رویای کودکان در پرده نقش جهان» برگزار می‌شود و در کنار اکران آثار، برنامه‌های جانبی مختلفی نیز برای حضور و مشارکت کودکان و نوجوانان در سطح شهر پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش شده است جشنواره تنها به سالن‌های سینما محدود نشود و با استفاده از ظرفیت برنامه‌های جانبی و تعامل با بخش‌های مختلف شهری، زمینه حضور کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در فضای فرهنگی این رویداد فراهم شود.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از یازدهم تا شانزدهم مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و اکران عمومی آثار آن نیز از دوازدهم تا پانزدهم مهرماه در پنج نقطه شهر ادامه خواهد داشت.