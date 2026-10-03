به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که اخیراً در چارچوب تلاش‌ ها برای یافتن راه‌ حلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به تنش‌ آفرینی های آمریکا علیه ایران، چندین سفر فشرده به تهران داشته است، به تفصیل درباره پیشرفت‌ های این کشور همسایه با وجود دهه‌ ها تحریم سخن گفت.

به اذعان وزیر کشور پاکستان، کسانی که به ایران سفر نکرده بودند، تصور می‌کردند این کشور ویرانه‌ای جنگ‌ زده است که در آن همه‌ جا خرابی به چشم می‌ خورد.

وی سپس اظهار داشت: افرادی که همراه من به ایران سفر کردند، پس از مشاهده وسعت توسعه در کشوری که سال‌ هاست زیر بار تحریم‌ ها قرار دارد، شگفت‌ زده بازگشتند. به هر حوزه‌ای که نگاه کنید، می‌ بینید که مثلاً صنعت خودروسازی آن‌ ها همه چیز را در داخل تولید می‌ کند. من قبول دارم که رشد مبتنی بر صادرات برای [بهبود وضعیت اقتصادی] کشور ضروری است، اما هم‌ زمان باید از طریق تولید داخلی، واردات خود را کاهش دهیم.

محسن نقوی، از جامعه تجاری خواست تا پیشنهادهایی در هر دو زمینه صادرات و واردات ارائه دهند.

نقوی بر لزوم الگوبرداری از توسعه اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت: اگر آن‌ ها با وجود ۳۰ تا ۴۰ سال تحریم توانسته‌ اند چنین کاری انجام دهند، ما می‌ توانیم بسیار فراتر از آن‌ ها عمل کنیم؛ و این کار برای ما آسان است.