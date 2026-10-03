  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

نقوی: علیرغم سال‌ها تحریم، توسعه ایران شگفت‌انگیز است

نقوی: علیرغم سال‌ها تحریم، توسعه ایران شگفت‌انگیز است

وزیر کشور پاکستان پس از سفرهای اخیرش به تهران برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به تنش‌آفرینی‌های آمریکا در منطقه، اذعان کرد: علیرغم سال‌ها تحریم، توسعه ایران شگفت‌انگیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که اخیراً در چارچوب تلاش‌ ها برای یافتن راه‌ حلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به تنش‌ آفرینی های آمریکا علیه ایران، چندین سفر فشرده به تهران داشته است، به تفصیل درباره پیشرفت‌ های این کشور همسایه با وجود دهه‌ ها تحریم سخن گفت.

به اذعان وزیر کشور پاکستان، کسانی که به ایران سفر نکرده بودند، تصور می‌کردند این کشور ویرانه‌ای جنگ‌ زده است که در آن همه‌ جا خرابی به چشم می‌ خورد.

وی سپس اظهار داشت: افرادی که همراه من به ایران سفر کردند، پس از مشاهده وسعت توسعه در کشوری که سال‌ هاست زیر بار تحریم‌ ها قرار دارد، شگفت‌ زده بازگشتند. به هر حوزه‌ای که نگاه کنید، می‌ بینید که مثلاً صنعت خودروسازی آن‌ ها همه چیز را در داخل تولید می‌ کند. من قبول دارم که رشد مبتنی بر صادرات برای [بهبود وضعیت اقتصادی] کشور ضروری است، اما هم‌ زمان باید از طریق تولید داخلی، واردات خود را کاهش دهیم.

محسن نقوی، از جامعه تجاری خواست تا پیشنهادهایی در هر دو زمینه صادرات و واردات ارائه دهند.

نقوی بر لزوم الگوبرداری از توسعه اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت: اگر آن‌ ها با وجود ۳۰ تا ۴۰ سال تحریم توانسته‌ اند چنین کاری انجام دهند، ما می‌ توانیم بسیار فراتر از آن‌ ها عمل کنیم؛ و این کار برای ما آسان است.

کد مطلب 6966557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها