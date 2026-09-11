به گزارش خبرگزاری مهر، عاصم افتخار احمد سفیر پاکستان در سازمان ملل اعلام کرد که پاکستان از آمریکا و ایران می‌خواهد تا به مذاکرات مرتبط با توافقی که با میانجی‌گری اسلام‌آباد حاصل شده بود، بازگردند.

سفیر پاکستان در سازمان ملل این سخنان را در مصاحبه‌ با روزنامه انگلیسی‌زبان «نشنال» چاپ ابوظبی منتشر شد.

سفیر پاکستان در سازمان ملل در این باره گفت: تمایل اندکی برای اجرای این یادداشت تفاهم وجود دارد، اما پاکستان همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهد.

عاصم افتخار احمد سپس افزود: ما کانال‌ های ارتباطی باز و فعالی با هر دو طرف، هم ایران و هم آمریکا آن هم در سطوح عالی داریم. معتقدیم که بهترین راه برای حل‌ و فصل وضعیت و دستیابی به توافقی جامع و نهایی، بازگشت به میز مذاکره است و برای این کار، چارچوبی در قالب «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» در اختیار داریم.

وی افزود: همه چیز در آن پیش‌ بینی شده است. آن‌ها باید بازگردند... و امیدوارم که به‌ زودی متوجه این موضوع شوند. اگر ما توانستیم این کار را به سرانجام برسانیم، اگر توانستیم در ماه آوریل، آن هم در بحبوحه درگیری‌های شدید و تشدید تنش‌ها، اعلام آتش‌بس کنیم، و سپس آن‌ها را گرد هم آورده و به سمت این یادداشت تفاهم هدایت کنیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانیم دوباره آن‌ها را به میز مذاکره بازگردانیم.

این در حالیست که هم جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان یعنی تجاوزهای آمریکا به ایران، در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال گفتگو و مذاکره نیست.