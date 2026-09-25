شهباز شریف: حملات مکرر اسرائیل به سوریه و لبنان باید متوقف شود 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در اظهارات خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که درگیری‌ها سراسر خاورمیانه را فرا گرفته و مسیرهای دریایی آسیب دیده‌اند؛ اما پاکستان مسیر تلاش برای برقراری صلح را انتخاب کرده‌ است.

نخست وزیر پاکستان تحت تاثیر ادعاهای سعودی‌ها مبنی بر حمله به مکه مکرمه توسط انصارالله یمن که به شدت از سوی یمنی ها تکذیب شده است، مدعی شد: امنیت حرمین شریفین خط قرمز است و ما با عربستان سعودی اعلام همبستگی کامل می‌کنیم.

شریف ابراز داشت که «توافق مکه» هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و یک تعهد مشترک برای برقراری صلح در منطقه است.

شهبار شریف بدون واکنش نشان دادن به تجاوزهای سعودی‌ها به مناطق مختلف یمن و ادامه محاصره و جنگ علیه این کشور، حملات انتقام جویانه انصار الله یمن به عربستان سعودی را محکوم کرده و گفت که تنگه‌های هرمز و باب‌المندب باید باز بمانند.

وی با تاکید بر اینکه حملات مکرر اسرائیل به سوریه و لبنان باید متوقف شود، ادامه داد که پاکستان به‌ سرعت و از طریق تلاش‌های هماهنگ، برای مذاکره جهت پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه وارد عمل شده است.

نخست‌وزیر پاکستان به تحولات پیرامون درگیری کشورش با افغانستان نیز اشاره و تاکید کرد که مقامات افغان باید اطمینان حاصل کنند که از خاک این کشور علیه ما یا هیچ کشور دیگری استفاده نمی‌شود.

وی در بخشی دیگر از سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه مسلمانان با حملات نفرت‌انگیز (اسلام‌هراسی) مواجه هستند، تأکید کرد که نفرت مذهبی نباید در جهان جایی داشته باشد.



شهباز شریف همچنین با بیان اینکه تنگه هرمز و باب‌المندب شریان‌های اقتصاد جهانی هستند، گفت که آن‌ها باید باز بمانند و کشورها را به هم متصل کنند، نه اینکه به گلوگاه‌های رویارویی تبدیل شوند.

وی افزود : این مسیرهای آبی باید رفاه و امنیت داشته باشند، نه خطرات جنگ.

شریف در ادامه سخنرانی خود با تشریح پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی ناشی از آغاز جنگ تجاوزکارانه رژیم آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : پس از جنگی که از ۲۸ فوریه امسال آغاز شد جان های زیادی از دست رفت و و اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفت.

وی گفت: این پیامدها به تنگه هرمز نیز سرایت کرد و پس از آن پاکستان تصمیم به برداشتن گام سریع برای کمک به این وضعیت کرد و توانست تهران و واشنگتن را برای مذاکره گرد هم آورد.

نخست وزیر پاکستان ادامه داد: از مذاکرات اسلام‌آباد تا تفاهمنامه اسلام‌آباد همه این گام ها برای حل بحران برداشته شد اما متاسفانه اخیرا شاهد تشدید خصومت‌ها بودیم.

وی تاکید کرد: صدای دیپلماسی باید قوی تر از موشک ها و پهپاد باشد، باید صدای دیپلماسی را قوی تر بشنویم.

وی با اشاره به تحولات یمن و عربستان و تکرار مواضع اسلام‌آباد در حمایت از ریاض گفت که پاکستان، عربستان و ترکیه پیمان مشترک دفاعی را امضا کردند که هدف آن اقدامات جمعی برای صلح و رفاه در منطقه است.

وی درباره اختلافات پاکستان با هند، جنگ محدود ۲ کشور در سال گذشته، مناقشه آبی آنان و وضعیت کشمیر نیز گفت: پاکستان در دفاع از حق مشروع خود طبق منشور سازمان ملل به تجاوزگری هند پاسخ داد.

نخست وزیر پاکستان هشدار داد که هرگونه سوءاستفاده از سهیمه مشترک آب و پیمان آبی به منزل جنگ تلقی می شود و ما از هند می خواهیم که از مساله آب به عنوان سلاح استفاده نکند.

وی همچنین با اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و تشدید خشونت های نظامیان اسرائیلی در غزه گفت که فلسطینیان حق تعیین سرنوشت خود را دارند و ما بر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطینی مطابق با مرزهای قبل از ۱۹۶۷ میلادی به پایتختی قدس شریف تاکید می کنیم.

شریف همچنین جنایات رژیم اسرائیل در کرانه باختری و همچنین تجاوزگری این رژیم به لبنان و سوریه را محکوم کرد.

شهباز شریف در ادامه به مشکلات امنیتی و سیاسی پاکستان با حکومت موقت افغانستان اشاره کرد و مدعی شد که قلمروی افغانستان از سوی عناصر تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان و تجزیه طلبان بلوچ مورد استفاده قرار می گیرد و هدف اصلی آن نا امن سازی پاکستان است.

وی افزود: طالبان باید به تعهداتش به ویژه در مقابله با تروریسم و تأمین حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران عمل کند.

شهباز شریف با محکومیت تلاش‌های عامدانه در نقاط مختلف جهان برای اسلام ستیزی، گفت: امروز ما شاهد آتش اسلام هراسی، حمله به جامعه مسلمانان به ویژه توهین به مقدسات اسلامی از جمله قرآن کریم هستیم.

وی خواستار برخورد صریح و غیر جانبدارانه با پدیده شوم اسلام هراسی، افراط گرایی و نژادپرستی شد.

نخست وزیر پاکستان در پایان سخنانش گفت که جنگ می تواند یک انتخاب باشد؛ ترمیم اعتماد فقط با حرف و بیانیه ممکن نیست بلکه باید گام‌های عملی برداشته و در رویکرد خو تجدید نظر نماییم.

شهباز شریف افزود که اعتماد زمانی شکل می گیرد که تفنگ ها خاموش و دست یکدیگر را برای تعامل بفشاریم. جنگ می تواند یک انتخاب باشد اما صلح بیش از یک انتخاب است و ما گفت وگو را به جای رویارویی، همکاری را به جای تقابل و صلح را به جای جنگ انتخاب می کنیم.