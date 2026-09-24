شهباز شریف: مصمم به کاهش تنش در منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از بذل تلاش های فزاینده این کشور برای کاهش تنش در منطقه سخن گفت.

وی افزود: مصمم هستیم که نهایت تلاش را برای کاهش تنش در منطقه به کار بندیم.

او بیان کرد: برخی از کشورهای دوست و برادر در راستای دست یابی به تفاهمی که صلح را در منطقه برقارار کند، حرکت می کنند.

سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دیدار کرد.

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص گفت: طرفین ضمن گفتگو درباره روابط دوجانبه، پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه پاکستان بر اهمیت گفتگو، دیپلماسی و تعامل مستمر در راستای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.