نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان فرصت مناسب تسهیل تجارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گلی پور صبح یکشنبه در جلسه توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان همدان با بیان اینکه برقراری ارتباط میان بخش خصوصی داخلی و فعالان اقتصادی کشورهای هدف از وظایف ذاتی اتاق‌های بازرگانی است، اظهار کرد: دولت با ایجاد هماهنگی و تسهیل امور نقش پشتیبان و بسترساز را برای حضور قدرتمند فعالان بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه بازار عراق در صادرات استان همدان، تصریح کرد: تشکیل «میز عراق» به‌صورت تخصصی در دستور کار قرار گرفته است تا چالش‌ها و مشکلات صادرکنندگان به‌صورت مستمر و در بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه رصد و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری همدان همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای افغانستان را بازاری با ظرفیت بالا و نیازمند محصولات متنوع ایرانی برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های تازه در این بازار تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی بازار روسیه، گفت: با وجود پایداری روابط سیاسی در سال‌های گذشته ارتباطات اقتصادی همدان با این کشور به اندازه کافی فعال نبوده است و این عقب‌ماندگی در سطح استان و کشور احساس می‌شود.

گلی پور با اشاره به فعالیت موفق برخی شرکت‌های همدانی از جمله «ویسپار»، «آب‌آفرین» و «سحر» در بازار روسیه، بیان کرد: حضور این واحدهای تولیدی نشان می‌دهد ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه صادرات وجود دارد که باید در قالب یک برنامه منسجم فعال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات منظم تخصصی برای بررسی وضعیت صادرات و واردات با روسیه تاکید کرد و افزود: باید موانع صادرکنندگان در حوزه‌های صنایع‌دستی، محصولات غذایی و سایر کالاها به‌صورت تخصصی احصا و رفع شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری همدان در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان فرصت مغتنمی برای تسهیل ارتباطات تجاری با کشورهای هدف است که باید با ارائه پیشنهادهای راهبردی به استاندار و دستگاه‌های مسئول به شکلی بهینه از این ظرفیت برای توسعه صادرات و استفاده از فرصت‌های اقتصادی منطقه بهره‌گیری کرد.