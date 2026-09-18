جشنواره فیلم ۱۰۰ در ایستگاه پایانی؛ برگزیدگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی و با اجرای فرزاد حسنی عصر امروز جمعه ۲۷ شهریور با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد معتمدی، محمدرضا خردمندان، احمدرضا معتمدی، بهروز افخمی، احمد ابوالقاسمی، کاظم دانشی، مریم اسمی خانی، انسیه شاه حسینی، محمدحسین فرح‌بخش، محمد احسانی، محمدمهدی دادمان، رائد فریدزاده، لیلی عاج، محمدحسین لطیفی و ... در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در آغاز این مراسم و پس از پخش سرود ملی و قرائت قرآن، کلیپی از نگاه رهبر شهید انقلاب درباره سینمای ایران پخش شد.

پس از آن محدثه پیرهادی دبیر این جشنواره با خوش‌آمدگویی به حاضران عنوان کرد: شعار امسال جشنواره مصراعی از مولانا یعنی «تو یکی نه‌ای‌ هزاری تو چراغ خود برافروز» است، همنشینی با سینماگران جوانی که برای ایران فیلم ساختند و امیدوار به آینده بودند بسیار دلنشین بود و از همه آنها ممنونم. همه شما امشب - فارغ از اینکه چه کسی برنده جایزه شود - برنده‌اید چراکه نگاهی امیدوار داشتید و برای ایران فیلم ساختید.

در ادامه هیئت انتخاب آثار یعنی مرتضی علی عباس میرزایی، سجاد بهمن آبادی، فرزانه فخریان، حامد یامین‌پور، نازنین چیت‌ساز، مینا قاسمی و سجاد انتظاری معرفی شدند.

بخش حمایت از تولید

داوران بخش حمایت از تولید عبارتند بودند از مجید مولایی تهیه کننده، سید مازیار هاشمی تهیه کننده، وحید پناهلو تهیه کننده و مدیر مرکز سریال سوره، احمد مرادپور نویسنده و کارگردان و حسین مهکام نویسنده و کارگردان.

این بخش نخستین بار بود که در این جشنواره قرار می‌گرفت.

«دو زن» نوشته علی ملکشاهی، «زنگم را بزن» نوشته مازیار تهرانی و «دو صفر نود و هشت» نوشته مهدیه جعفری برندگان این بخش از پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ بودند.

دیپلم افتخار این بخش به «قهرمان» نوشته محمدرضا اعتقادی رسید.

همچنین یک دیپلم افتخار دیگر به «ترامپف» نوشته رضا حمیدی مطلق اهدا شد.

پس از آن محمد معتمدی به اجرای موسیقی پرداخت.

بخش ملی با عنوان «نبرد برای آینده»

داوران بخش ملی و برای وطن عبارت بودند از مریم اسمی خانی نویسنده و کارگردان، آرمان فیاض فیلمبردار و کارگردان، سید محمدرضا خردمندان نویسنده و کارگردان، محمدامین همدانی تهیه کننده و کارگردان انیمیشن، محمدحسین لطیفی تهیه کننده نویسنده و کارگردان، لیلی عاج نویسنده و کارگردان و محمد ساسان تهیه کننده و مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره.

در ادامه و با حضور هیئت داوران برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

بهترین فیلم هوش مصنوعی

نامزدهای بهترین فیلم هوش مصنوعی عبارت بودند از «خط قرمز» ساخته محمدرضا دهقان و «خاک، دریا، پرچم» ساخته محمد مهرجو.

جایزه بهترین فیلم هوش مصنوعی این بخش به محمدرضا دهقان برای فیلم «خط قرمز» تعلق گرفت.

بهترین فیلم مستند

نامزدهای بهترین فیلم مستند عبارت بودند از «مردی دیگر» از جواد جاویدی و علی علی‌پور، «سه‌سی‌سی» از مهدی فلامرزی و «حفره» از ابراهیم مرادی.

در این بخش هیئت داوران هیچ فیلمی را شایسته جایزه ندانست و دیپلم افتخار این بخش به فیلم «حفره» ساخته ابراهیم مرادی رسید.

بهترین فیلم انیمیشن

در بخش انیمیشن، هیئت داوران ضمن قدردانی از انیمیشن «وطن» به کارگردانی حسنی عجمی، اثری را شایسته جایزه ندانستند.

بهترین فیلم داستانی

نامزدهای بهترین فیلم داستانی عبارت بودند از «اضافه خدمت» از نیما حقی، «دزدگیر» از سید علیرضا زارعی، «سلام به ملکه» از احمد حیدریان و «ملاقات در بهار» از حسین قاسمی هنر.

در این بخش فیلم «دزدگیر» به کارگردانی سیدعلیرضا زارعی برنده دیپلم افتخار شد.

برنده تندیس بهترین فیلم در این بخش «سلام به ملکه» به کارگردانی احمد حیدریان بود.

در ادامه فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای «سلام به ملکه» که برنده جایزه بهترین فیلم شده بود به نمایش در آمد.

پس از آن یک نمایش مونولوگ با یاد شهدای مدرسه میناب توسط ویدا موسوی اجرا شد.

بخش بین‌الملل با عنوان «نبرد برای کودکان جهان»

داوران این بخش عبارت بودند از احمدرضا معتمدی نویسنده کارگردان و استاد دانشگاه، شبنم مقدمی بازیگر، کاظم دانشی تهیه کننده نویسنده و کارگردان، امیررضا مافی تهیه کننده و مدیر مرکز انیمیشن سوره و حسن علی محمود تهیه کننده و کارگردان.

بهترین فیلم هوش مصنوعی

نامزدهای این بخش عبارت بودند از «زخمه» از سید محسن مهاجری، «O Peso de Não Existir» از گابریل اولیویرا و «قول بابا» از امیرحسین ملک‌زاده.

دیپلم افتخار این بخش به فیلم «زخمه» از سیدمحسن مهاجری رسید.

همچنین جایزه بهترین فیلم این بخش به فیلم «قول بابا» ساخته امیرحسین ملک‌زاده رسید.

بهترین فیلم انیمیشن

نامزدهای این بخش عبارت بودند از «نامرئی» از رضا حمیدی مطلق، «خاطرات لاک‌پشت سفید» از اکبر تراب‌پور و «رد آبی» از فهیمه قائدی.

دیپلم افتخار این بخش به «نامرئی» ساخته رضا حمیدی مطلق رسید.

جایزه بهترین فیلم این بخش به «رد آبی» به کارگردانی فهیمه قائدی رسید.

بهترین فیلم مستند

در بخش مستند هیئت داوران اثری را شایسته قدردانی ندانست.

بهترین فیلم داستانی

نامزدهای این بخش عبارت بودند از «بکِشیم یا نه» از علی صالحی، «هم‌تن» از توفیق حیدری، «بیتورا» از محمد صالحی، «شاهد» از حمید قائمی‌مهر و «ما لم یحدُث» از بتول جونی.

دیپلم افتخار این بخش به فیلم «ما لم یحدُث» از بتول جونی رسید.

فیلم «بیتورا» به کارگردانی محمد صالحی نیز جایزه بهترین کارگردانی این بخش را برد.

جایزه بهترین فیلم نیز به «شاهد» به کارگردانی حمید قائمی‌مهر رسید.

پس آن پیام ویدئویی بتول جونی برنده دیپلم افتخار این بخش پخش شد.

احمدرضا معتمدی در سخنانی گفت: از برگزار کنندگان این جشنواره متشکرم. در جایی که کارگردانان حرفه‌ای ما در ۱۰۰ دقیقه نمی‌توانند حرف خویش را بزنند بسیار ظلم است که بخواهیم یک جوان تازه‌کار در ۱۰۰ ثانیه حرف خویش را بزنند.

پس از آن فیلم «رد آبی» از برندگان این بخش پخش شد.

در ادامه کلیپی در گرامیداشت اکبر عبدی نمایش داده شد و علیرضا پوراستاد به اجرای موسیقی پرداخت.

بخش ویژه با عنوان «نبرد برای وطن»

داوران این بخش عبارت بودند از مریم اسمی خانی نویسنده و کارگردان، آرمان فیاض فیلمبردار و کارگردان، سید محمدرضا خردمندان نویسنده و کارگردان، محمدامین همدانی تهیه کننده و کارگردان انیمیشن، محمدحسین لطیفی تهیه کننده نویسنده و کارگردان، لیلی عاج نویسنده و کارگردان و محمد ساسان تهیه کننده و مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره.

بخش هوش مصنوعی

نامزدهای این بخش عبارت بودند از «پیروزی به سبک یانکی‌ها» از مجید رستگار، «پیش از سپیده» از فاطمه سیاره، «خالیوود» از روح‌الله مهدوی، «خون سرخ» از روح‌الله مهدوی.

اثری در این بخش برنده جایزه نشد.

بهترین پویانمایی

فیلم‌های «پرواز» از محمدرضا بابادی، «خروش» از محمدمهدی افضلی،«دا» از زینب زمانیان و «عصا» از علی مسعودی نامزدهای این بخش بودند.

فیلم انیمیشن «دا» به کارگردانی زینب زمانیان برنده بهترین فیلم در این بخش شد.

بهترین فیلم مستند

نامزدهای این بخش عبارت بودند از «دوآنی» از محمد (فرج) صالحی، «ماجرای سهروردی» از محمد آهنگر و محسن مقصودی، «قابلمه‌ها» از حمید زارع یزدی و «اونکه تتو داره» از مسعود دهنوی.

دیپلم افتخار این بخش به فیلم «قابلمه‌ها» به کارگردانی حمید زارع یزدی رسید.

جایزه بهترین فیلم هم در این بخش به فیلم «اونکه تتو داره» از مسعود دهنوی رسید.

بهترین فیلم داستانی

نامزدهای این بخش عبارت بودند از «احمد و صبا» از کریم مهرآبادی، «بمان» از محمدرضا گلپور، «پاپا بندری» از بهمن رضایی، «جان بابا» از جلال محبی، «سلام به ملکه» از احمد حیدریان و «شیفت اضافه» از امیر مظلومی.

جایزه بهترین فیلم در این بخش به «جان بابا» به کارگردانی جلال محبی رسید.

دیگر جایزه بهترین فیلم در این بخش به «شیفت اضافه» ساخته امیر مظلومی رسید.

همچنین جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم «پاپا بندری» ساخته بهمن رضایی رسید.

بخش بادبادک

این بخش که به حیطه کودکان اختصاص داشت در این دوره از جشنواره برگزار شد.

جایزه ویژه بادبادک جشنواره پانزدهم از جانب هیئت برگزار کننده به فیلم «مهر گاززده» از علی صالحی رسید.