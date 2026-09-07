«پاپابندری» آماده نمایش شد؛ حضور رضا فیاضی در یک فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، «پاپابندری» یک فیلم کوتاه فانتزی و رئال-انیمیشن است که با تکیه بر یک روایت کودکانه، مخاطب را به جهانی میان خاطره، خیال و واقعیت میبرد، روایتی که ریشه در یک اتفاق واقعی دارد و تلاش میکند جهان قصه را از دریچه نگاه کودکانه و خیالپردازانه بازآفرینی کند. این فیلم به تازگی آماده نمایش شده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در شبی بارانی، روایت یک قصه کودکانه، پدربزرگ و نوهای را در مرز میان خیال، خاطره و واقعیت همراه میکند ... .»
در این فیلم، رضا فیاضی و علی سلیمی به ایفای نقش پرداختهاند.
بهمن رضائی نویسنده، تهیهکننده و کارگردان «پاپابندری»، ساخت فیلمهای مستند و داستانی و حضور در پروژههای مختلف سینمایی و تلویزیونی را در کارنامه دارد. از جمله آثار او میتوان به مستد «زندگی به توان امید»، مستند «دو راهی»، فیلم کوتاه «بهجا مانده» و تهیهکنندگی فیلم «خودکشی به سبک نیچه» اشاره کرد؛ فیلمی که در چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد و در جشنوارههای داخلی و بینالمللی متعددی حضور داشت.
عوامل فیلم کوتاه «پاپابندری» عبارتند از بازیگران: رضا فیاضی و علی سلیمی، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: بهمن رضائی، مدیر فیلمبرداری: شهرام نجاریان، تدوین: فاطمه کرباسی، طراح صحنه: سعید پیرهادی، طراح لباس: سروناز امیدی، طراح جلوههای بصری: محمد برادران، سرپرست جلوههای بصری: امیر صفتکیا، انیمیشن: زهرا خادم و امین عبدالحسینزاده، صدابردار: مجید امینی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، موسیقی: مسعود سخاوتدوست، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، طراح چهرهپردازی: زهرا حمیدی، جلوههای میدانی: مرتضی رمضانی، مدیر تولید و تدارکات: سعید اشراقینیا، دستیار کارگردان و برنامهریز: سعید غلامی، دستیار تهیهکننده: سارا فردوسی، منشی صحنه: عاطفه هادی، طراح استوریبرد: ایرانمهر سلیمی، عکاس: فاطمه صالحی، تیزر: علی نوروزیان، طراح پوستر: سیروان مهدوی، طراح تایپوگرافی: عرفان بهمنی، مترجم: توحید محمودپور، زیرنویس: رضا تاریوردی، تیتراژ: بهمن رضائی، دستیاران فیلمبردار: فرامرز نادری، آرین نجاریان و بردیا نجاریان، کرین: حسن لطفی، اپراتور دوربین: سیدعلی اوجاقی، دستیار صدابردار: امیر عطار، دستیار صحنه: میثم قربانی، دستیار لباس: هدیه افشار، دستیار چهرهپرداز: محسن نظرپاک، دستیاران تولید و تدارکات: علی کیا، محمدحسن حسنی و علی زنگنه، مشاور رسانهای: زهره کردلو پخشکننده: الهه طهئی (مرکز بینالملل سوره).
«پاپابندری» محصول مرکز فیلم جوان سوره است.
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