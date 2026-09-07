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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

«پاپابندری» آماده نمایش شد؛ حضور رضا فیاضی در یک فیلم کوتاه

«پاپابندری» آماده نمایش شد؛ حضور رضا فیاضی در یک فیلم کوتاه

فیلم کوتاه «پاپابندری» به کارگردانی بهمن رضائی با انتشار پوستر آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «پاپابندری» یک فیلم کوتاه فانتزی و رئال-انیمیشن است که با تکیه بر یک روایت کودکانه، مخاطب را به جهانی میان خاطره، خیال و واقعیت می‌برد، روایتی که ریشه در یک اتفاق واقعی دارد و تلاش می‌کند جهان قصه را از دریچه نگاه کودکانه و خیال‌پردازانه بازآفرینی کند. این فیلم به تازگی آماده نمایش شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در شبی بارانی، روایت یک قصه کودکانه، پدربزرگ و نوه‌ای را در مرز میان خیال، خاطره و واقعیت همراه می‌کند ... .»

در این فیلم، رضا فیاضی و علی سلیمی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بهمن رضائی نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان «پاپابندری»، ساخت فیلم‌های مستند و داستانی و حضور در پروژه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی را در کارنامه دارد. از جمله آثار او می‌توان به مستد «زندگی به توان امید»، مستند «دو راهی»، فیلم کوتاه «به‌جا مانده» و تهیه‌کنندگی فیلم «خودکشی به سبک نیچه» اشاره کرد؛ فیلمی که در چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد و در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی متعددی حضور داشت.

عوامل فیلم کوتاه «پاپابندری» عبارتند از بازیگران: رضا فیاضی و علی سلیمی، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: بهمن رضائی، مدیر فیلمبرداری: شهرام نجاریان، تدوین: فاطمه کرباسی، طراح صحنه: سعید پیرهادی، طراح لباس: سروناز امیدی، طراح جلوه‌های بصری: محمد برادران، سرپرست جلوه‌های بصری: امیر صفت‌کیا، انیمیشن: زهرا خادم و امین عبدالحسین‌زاده، صدابردار: مجید امینی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، طراح چهره‌پردازی: زهرا حمیدی، جلوه‌های میدانی: مرتضی رمضانی، مدیر تولید و تدارکات: سعید اشراقی‌نیا، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سعید غلامی، دستیار تهیه‌کننده: سارا فردوسی، منشی صحنه: عاطفه هادی، طراح استوری‌برد: ایران‌مهر سلیمی، عکاس: فاطمه صالحی، تیزر: علی نوروزیان، طراح پوستر: سیروان مهدوی، طراح تایپوگرافی: عرفان بهمنی، مترجم: توحید محمودپور، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، تیتراژ: بهمن رضائی، دستیاران فیلمبردار: فرامرز نادری، آرین نجاریان و بردیا نجاریان، کرین: حسن لطفی، اپراتور دوربین: سیدعلی اوجاقی، دستیار صدابردار: امیر عطار، دستیار صحنه: میثم قربانی، دستیار لباس: هدیه افشار، دستیار چهره‌پرداز: محسن نظرپاک، دستیاران تولید و تدارکات: علی کیا، محمدحسن حسنی و علی زنگنه، مشاور رسانه‌ای: زهره کردلو پخش‌کننده: الهه طه‌ئی (مرکز بین‌الملل سوره).

«پاپابندری» محصول مرکز فیلم جوان سوره است.

کد مطلب 6940305

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