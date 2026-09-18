اعضای هیئت داوران جشنواره ۱۰۰ مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم ۱۰۰ معرفی شدند.

داوران جشنواره ۱۰۰ در روزهای برگزاری این رویداد، آثار فیلمسازان را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برگزیدگان بخش‌های مختلف پانزدهمین دوره جشنواره را برگزیدند که اسامی آنها در مراسم اختتامیه مشخص خواهد شد.

داوران بخش ملی و برای وطن:

مریم اسمی خانی نویسنده و کارگردان

آرمان فیاض فیلمبردار و کارگردان

سید محمدرضا خردمندان نویسنده و کارگردان

محمدامین همدانی تهیه کننده و کارگردان انیمیشن

محمدحسین لطیفی تهیه کننده نویسنده و کارگردان

لیلی عاج نویسنده و کارگردان

محمد ساسان تهیه کننده و مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره

داوران بخش بین الملل:

احمدرضا معتمدی نویسنده کارگردان و استاد دانشگاه

شبنم مقدمی بازیگر

کاظم دانشی تهیه کننده نویسنده و کارگردان

امیررضا مافی تهیه کننده و مدیر مرکز انیمیشن سوره

حسن علی محمود تهیه کننده و کارگردان

داوران بخش حمایت از تولید:

مجید مولایی تهیه کننده

سید مازیار هاشمی تهیه کننده

وحید پناهلو تهیه کننده و مدیر مرکز سریال سوره

احمد مرادپور نویسنده و کارگردان

حسین مهکام نویسنده و کارگردان

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، از ۲۴ شهریور در حوزه هنری انقلاب اسلامی آغاز شده و تا ۲۷ شهریور ادامه دارد.