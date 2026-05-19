۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

فصل سوم انیمیشن «بابابام» روی آنتن شبکه پویا

سری سوم مجموعه انیمیشن «بابابام» به کارگردانی علیرضا طاهری از شبکه‌ پویا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل سوم مجموعه انیمیشن «بابابام» به کارگردانی علیرضا طاهری و تهیه‌کنندگی فاطمه ابوترابی، محصول مرکز انیمیشن سوره، در ۱۳ قسمت ۷ دقیقه‌ای به تازگی روی آنتن شبکه پویا رفته است.

این مجموعه انیمیشن به قلم امیررضا مافی پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۹ و ۱۳ در بخش میانی برنامه‌ رئال عروسکی «بابابام» پخش می‌شود.

«بابابام» که با تکنیک کات اوت ساخته شده و روایت اول شخص دارد داستان‌های روزمره از رابطه یک دختر خردسال با پدرش را روایت و تلاش می‌کند تا از زاویه دید دختر، دنیای کودکانه را به تصویر بکشد.

برنامه رئال عروسکی «بابابام» به صورت ترکیبی و در قالب سه بخش تولید شده که ۲ بخش اول و آخر به صورت رئال عروسکی است و بخش میانی به نمایش سری جدید سریال انیمیشن «بابابام»، محصول مرکز انیمیشن سوره، می‌پردازد. پخش این اثر از شبکه پویا ادامه دارد.

عطیه موذن

