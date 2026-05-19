فصل سوم انیمیشن «بابابام» روی آنتن شبکه پویا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل سوم مجموعه انیمیشن «بابابام» به کارگردانی علیرضا طاهری و تهیهکنندگی فاطمه ابوترابی، محصول مرکز انیمیشن سوره، در ۱۳ قسمت ۷ دقیقهای به تازگی روی آنتن شبکه پویا رفته است.
این مجموعه انیمیشن به قلم امیررضا مافی پنجشنبهها و جمعهها ساعت ۹ و ۱۳ در بخش میانی برنامه رئال عروسکی «بابابام» پخش میشود.
«بابابام» که با تکنیک کات اوت ساخته شده و روایت اول شخص دارد داستانهای روزمره از رابطه یک دختر خردسال با پدرش را روایت و تلاش میکند تا از زاویه دید دختر، دنیای کودکانه را به تصویر بکشد.
برنامه رئال عروسکی «بابابام» به صورت ترکیبی و در قالب سه بخش تولید شده که ۲ بخش اول و آخر به صورت رئال عروسکی است و بخش میانی به نمایش سری جدید سریال انیمیشن «بابابام»، محصول مرکز انیمیشن سوره، میپردازد. پخش این اثر از شبکه پویا ادامه دارد.
