به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده شامگاه شنبه در یکصد و چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی، با اشاره به بازتاب ظرفیتهای مختلف استان در برنامه «ایران جان»، اظهار کرد: همکاری و همافزایی دستگاههای استانی موجب شد بخش قابل توجهی از توانمندیها و سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و هنری آذربایجان شرقی در سطح ملی معرفی شود.
وی افزود: برنامه «ایران جان» فرصت مناسبی برای نمایش ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف بود و همراهی دستگاههای اجرایی و مجموعههای فرهنگی و هنری در این زمینه نقش مؤثری داشت.
فرهنگ؛ عامل تقویت انسجام اجتماعی
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی فرهنگ را یکی از مؤلفههای مهم انسجام اجتماعی دانست و گفت: توجه به ظرفیتهای فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی میتواند ضمن تقویت هویت ملی و فرهنگی، زمینه معرفی بهتر داشتههای استان را فراهم کند.
محمدزاده با اشاره به مجموعه رویدادهای فرهنگی برگزارشده در آذربایجان شرقی طی هفتههای اخیر، ادامه داد: این رویدادها فرصتی برای بازنمایی هویت دینی و ملی، ارزشهای اخلاقی و فرهنگی و ظرفیتهای ادبی استان فراهم کردند.
ضرورت تداوم رویدادهای فرهنگی
وی استقبال مردم از برنامههای فرهنگی را نشانه علاقه و نیاز جامعه به این رویدادها عنوان کرد و گفت: استمرار و تقویت برنامههای فرهنگی میتواند زمینه افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف برای استمرار این برنامهها تأکید کرد و افزود: برنامههای فرهنگی زمانی میتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که با مشارکت مجموعههای مختلف و حضور مردم همراه شوند.
وی خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان در سطح ملی باید در کنار برگزاری رویدادهای مستمر مورد توجه قرار گیرد تا زمینه شناخت بیشتر جامعه از توانمندیهای آذربایجان شرقی فراهم شود.
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