به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی حمل آرد استان اظهار کرد: فرآیند ساماندهی حمل آرد پس از انجام بررسیهای کارشناسی، ارزیابی صلاحیت شرکتهای متقاضی و اخذ نظر دستگاههای تخصصی و نظارتی، وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: مدیریت استان به دنبال تسریع در اجرای این فرآیند و رفع موانع موجود است، اما تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق قانونی کارگران و الزامات دستگاههای اجرایی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به بررسی موضوعات مالیاتی و تأمین اجتماعی در جلسات کارشناسی ادامه داد: تلاش میکنیم ضمن حمایت از فعالان بخش حملونقل، حقوق کارگران و الزامات قانونی نیز بهصورت همزمان رعایت شود.
کیانمهر درباره نحوه توزیع حمل آرد شهری و روستایی نیز گفت: فعالیت شرکتهای منتخب در مرحله نخست بهصورت آزمایشی خواهد بود و عملکرد آنها طی سه ماه ابتدایی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: پس از پایان دوره آزمایشی و در بازه ششماهه، امکان بازنگری در سهمیهها و محدودههای حمل بر اساس عملکرد، ظرفیت شرکتها و شرایط اجرایی وجود خواهد داشت.
معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: هدف از این فرآیند، ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در حمل و توزیع آرد و افزایش بهرهوری در این بخش است و اجرای آن باید بهگونهای باشد که حقوق همه ذینفعان در چارچوب قانون حفظ شود.
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