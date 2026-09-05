به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی حمل آرد استان اظهار کرد: فرآیند ساماندهی حمل آرد پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی و اخذ نظر دستگاه‌های تخصصی و نظارتی، وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: مدیریت استان به دنبال تسریع در اجرای این فرآیند و رفع موانع موجود است، اما تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق قانونی کارگران و الزامات دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به بررسی موضوعات مالیاتی و تأمین اجتماعی در جلسات کارشناسی ادامه داد: تلاش می‌کنیم ضمن حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل، حقوق کارگران و الزامات قانونی نیز به‌صورت همزمان رعایت شود.

کیان‌مهر درباره نحوه توزیع حمل آرد شهری و روستایی نیز گفت: فعالیت شرکت‌های منتخب در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی خواهد بود و عملکرد آنها طی سه ماه ابتدایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: پس از پایان دوره آزمایشی و در بازه شش‌ماهه، امکان بازنگری در سهمیه‌ها و محدوده‌های حمل بر اساس عملکرد، ظرفیت شرکت‌ها و شرایط اجرایی وجود خواهد داشت.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: هدف از این فرآیند، ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در حمل و توزیع آرد و افزایش بهره‌وری در این بخش است و اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق همه ذی‌نفعان در چارچوب قانون حفظ شود.