به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر چهارشنبه در نشست ریاست سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی با اشاره به تجربه مدیریت بازار در شرایط جنگی اظهار کرد: در جنگ ۴۰ روزه، یکی از مهمترین دغدغهها تأمین کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز مردم بود که با همکاری بخش خصوصی و استفاده مناسب از اختیارات استانی، این موضوع به خوبی مدیریت شد.
وی افزود: در طول این مدت، جلسات امنیتی بهصورت روزانه در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد و وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی بهطور مستمر مورد بررسی قرار گرفت، اما خوشبختانه به جز روز نخست جنگ و ایجاد صفهایی مقابل جایگاههای سوخت، با کمبود جدی در فروشگاهها و انبارهای استان مواجه نشدیم.
معاون اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: مردم در طول این مدت دسترسی مناسبی به کالاهای اساسی از جمله روغن و شکر داشتند و تلاش مجموعه مدیریت استان این بود که شرایط به گونهای مدیریت شود که نگرانی و التهاب در بازار ایجاد نشود.
کیانمهر با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد گفت: دولت باید بیشتر نقش تسهیلگر داشته باشد و با پرهیز از مداخلات غیرضروری، زمینه فعالیت راحتتر فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گلستان در حوزه سرمایهگذاری اظهار کرد: تلاش کردهایم امنیت روانی لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری در استان سرمایهگذاری کنند و دولت نیز وظیفه خود را در زمینه رفع موانع انجام دهد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان افزود: حتی در حوزه سرمایهگذاری، بخشی از فرآیندهای مربوط به استعلامها را در مجموعه اقتصادی استان پیگیری میکنیم تا زمان صدور مجوزها کاهش پیدا کند و سرمایهگذار درگیر بروکراسیهای طولانی نشود.
کیانمهر، افزایش درآمد و قدرت اقتصادی مردم را از الزامات کنترل مشکلات اقتصادی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از درآمد مردم استان به کشاورزی وابسته است و زمانی که قیمت محصولات کشاورزی به شکل دستوری تعیین شود، درآمد کشاورزان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی ادامه داد: وقتی کشاورز یک محصول را تولید میکند و یک سال بعد آن را با قیمت مشخصی به فروش میرساند، اما هزینه نهادهها و سایر کالاها در این مدت افزایش قابل توجهی داشته، طبیعی است که درآمد واقعی وی کاهش پیدا کند و این مسئله در اقتصاد استان اثرگذار خواهد بود.
معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: اقدامات انجامشده برای تقویت تولید، سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی باید استمرار داشته باشد و استانها نیز باید از اختیارات بیشتری برخوردار شوند تا بتوانند متناسب با ظرفیتها و نیازهای خود تصمیمگیری کنند.
کیانمهر خاطرنشان کرد: گلستان با توجه به ظرفیتهای موجود و اتفاقات مثبتی که در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری در حال شکلگیری است، میتواند به مقصد مناسبی برای سرمایهگذاری تبدیل شود و باید از این فرصت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال استفاده کرد.
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