به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه شنبه در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان اظهار کرد: احتمال افت فشار گاز در فصل زمستان ضرورت دارد وضعیت سوخت دوم نانوایی‌ها پیش از ایجاد هرگونه اختلال در روند پخت نان، به‌صورت دقیق بررسی و مشکلات موجود برطرف شود.

وی افزود: صرف ارائه گزارش‌های اداری درباره میزان آمادگی نانوایی‌ها کافی نیست و باید وضعیت سوخت جایگزین به‌صورت میدانی مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان بر تشکیل تیم‌های مشترک برای بازدید از نانوایی‌های شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: در این بازدیدها باید نانوایی‌های فاقد کپسول و سایر تجهیزات مورد نیاز شناسایی و تعداد دقیق آنها احصا شود تا کمبودهای موجود در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

کیان‌مهر همچنین با اشاره به گزارش فرمانداران درباره کمبود آرد و برخی نارضایتی‌ها، خواستار تقویت نظارت بر فرآیند توزیع و مصرف آرد در استان شد.

وی ادامه داد: اتحادیه نانوایان، فرمانداری‌ها، کارگروه‌های شهرستانی و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر نحوه توزیع و مصرف آرد نظارت داشته باشند تا مشکلات موجود به‌صورت دقیق شناسایی و پیگیری شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت اجرای واقعی مانورهای سوخت جایگزین نانوایی‌ها گفت: از این پس شخصاً در مانورهای شهرستان‌ها حضور خواهم داشت تا میزان آمادگی نانوایی‌ها در شرایط واقعی مورد بررسی قرار گیرد.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: وضعیت سوخت جایگزین نانوایی‌ها در هر ۱۴ شهرستان استان و حتی شهرهای کوچک به‌صورت میدانی راستی‌آزمایی خواهد شد تا گزارش دقیقی از میزان آمادگی، تجهیزات موجود و کمبودهای احتمالی تهیه و برای رفع آنها اقدام شود.