به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر پنجشنبه در دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گلستان با اشاره به ضرورت بررسی دقیق روند قیمت گوشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط تولید و ثبات نسبی قیمت دام زنده، افزایش قیمت گوشت باید از ابعاد مختلف بررسی شود تا افزایش‌های غیرواقعی و بدون پشتوانه به مصرف‌کنندگان تحمیل نشود.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در بازار استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ هزار و ۵۷۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و بخش‌های مختلف بازار انجام شده که حاصل آن تشکیل چهار هزار و ۸۴۶ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، اعلام نکردن موجودی، قاچاق، ارائه نکردن فاکتور و عرضه خارج از شبکه از جمله مهم‌ترین تخلفاتی است که در جریان این بازرسی‌ها شناسایی شده است.

کیان‌مهر همچنین به تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان در آستانه بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: در این طرح تاکنون ۸۰۷ مورد بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده لوازم‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک مدارس انجام شده و برای ۱۰۳ واحد متخلف نیز پرونده تعزیراتی به ارزش حدود سه میلیارد تومان تشکیل شده است.

وی تأمین مستمر کالاهای اساسی و مدیریت ذخایر را از دیگر محورهای مورد توجه کارگروه تنظیم بازار دانست و بر ضرورت ذخیره‌سازی مرغ، تقویت ظرفیت سردخانه‌های استان و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی در بازار خاطرنشان کرد: هدف از بازرسی‌ها صرفاً افزایش تعداد بازدیدها و ارائه گزارش نیست، بلکه باید نتیجه این اقدامات در بازار دیده شود.

کیان‌مهر گفت: مردم انتظار دارند نظارت‌ها به اقدام عملی و برخورد مؤثر با متخلفان منجر شود و دستگاه‌های مسئول باید در کنار رصد مستمر بازار، نسبت به تخلفات شناسایی‌شده برخورد بازدارنده داشته باشند.