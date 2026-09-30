به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر شامگاه سهشنبه در نشست همافزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی استان گلستان اظهار کرد: گلستان از ظرفیتهای متنوع و ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیتها هنوز به مرحله بهرهبرداری اقتصادی نرسیده است.
معاون اقتصادی استاندار گلستان افزود: برای تبدیل ظرفیتهای گردشگری به فرصتهای واقعی اقتصادی، باید موانع پیش روی سرمایهگذاران شناسایی و فرآیندهای اداری با جدیت بیشتری تسهیل شود.
وی با اشاره به تجربه تفویض اختیار به استانها در مقاطع مختلف ادامه داد: این تجربه نشان داده است هرگاه مدیران استانی از اختیارات بیشتری برخوردار باشند، میتوانند بسیاری از امور را با سرعت بیشتری پیگیری و درباره آنها تصمیمگیری کنند.
کیانمهر اظهار کرد: در برخی موارد، فرآیند صدور مجوزهایی که در گذشته ماهها زمان میبرد، پس از تفویض اختیار به استان در مدت کوتاهی انجام شد و این موضوع نشان میدهد افزایش اختیارات استانی میتواند زمان اجرای طرحها را کاهش دهد.
وی بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: بخشی از قوانین و فرآیندهای موجود، سرعت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را کاهش داده است و انتظار میرود با اصلاح مقررات و تفویض اختیارات بیشتر به استانها، مسیر ورود سرمایهگذاران کوتاهتر شود.
معاون اقتصادی استانداری گلستان گردشگری را یکی از ظرفیتهای مهم برای تقویت اقتصاد استان دانست و افزود: استفاده از ظرفیتهای این حوزه باید به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم منجر شود.
کیانمهر گردشگری دریایی را از ظرفیتهای مهم گلستان برشمرد و گفت: اقتصاد دریامحور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی میتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه توسعه گردشگری دریایی استان را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیتهای کمترشناختهشده گلستان تأکید کرد و افزود: بسیاری از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان هنوز بهدرستی معرفی نشدهاند و باید با برنامهریزی و سرمایهگذاری، این ظرفیتها به مقاصد و محصولات قابل عرضه در بازار گردشگری تبدیل شوند.
معاون اقتصادی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری صرفاً با معرفی جاذبهها محقق نمیشود و باید زیرساخت، سرمایهگذاری، خدمات گردشگری و بازار نیز همزمان توسعه پیدا کند.
کیانمهر با تأکید بر همراهی مدیریت استان با سرمایهگذاران اظهار کرد: مجموعه مدیریت استان آمادگی دارد در چارچوب قوانین، فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری کند تا سرمایهگذاران با بروکراسی و موانع غیرضروری مواجه نشوند.
وی افزود: اگر قرار است گردشگری به یکی از پایههای اقتصاد گلستان تبدیل شود، دستگاههای اجرایی باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرند و برای رفع موانع و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری همکاری کنند.
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