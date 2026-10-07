عبدالعلی کیان‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش فعالیت‌های کانتینری در استان اظهار کرد: از ابتدای امسال بیش از ۱۰ هزار کانتینر وارد گلستان شده که بیانگر روند رو به رشد ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی اینچه‌برون است.

وی افزود: ورود کانتینر به گلستان در سال‌های گذشته محدود بود، اما امسال حجم فعالیت‌های کانتینری در منطقه آزاد اینچه‌برون افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: رشد ورود کانتینر، علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا، نشان‌دهنده فعال‌تر شدن ظرفیت‌های تجاری منطقه و فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی و سرمایه‌گذاری در گلستان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به موقعیت اینچه‌برون در ارتباط با کشورهای آسیای میانه اظهار کرد: این منطقه می‌تواند نقش مهمی در گسترش مبادلات تجاری، ترانزیت کالا و توسعه مناسبات اقتصادی گلستان با کشورهای این حوزه ایفا کند.

کیان‌مهر بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی استان به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود، گلستان می‌تواند سهم خود را از تجارت منطقه‌ای و ترانزیت کالا افزایش دهد.

وی همچنین تقویت زیرساخت‌های مرزی، حمل‌ونقل و لجستیکی را متناسب با افزایش حجم فعالیت‌های تجاری ضروری دانست و بر توسعه این زیرساخت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای آینده تأکید کرد.