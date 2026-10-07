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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

ورود بیش از ۱۰ هزار کانتینر به گلستان؛ اینچه‌برون در مسیر رونق تجارت

ورود بیش از ۱۰ هزار کانتینر به گلستان؛ اینچه‌برون در مسیر رونق تجارت

گرگان-معاون اقتصادی استاندار گلستان از ورود بیش از ۱۰هزار کانتینر به استان در سال جاری خبر داد وگفت:فعال شدن ظرفیت‌های اینچه‌برون می‌تواند جایگاه گلستان را در تجارت با آسیای میانه تقویت کند.

عبدالعلی کیان‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش فعالیت‌های کانتینری در استان اظهار کرد: از ابتدای امسال بیش از ۱۰ هزار کانتینر وارد گلستان شده که بیانگر روند رو به رشد ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی اینچه‌برون است.

وی افزود: ورود کانتینر به گلستان در سال‌های گذشته محدود بود، اما امسال حجم فعالیت‌های کانتینری در منطقه آزاد اینچه‌برون افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: رشد ورود کانتینر، علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا، نشان‌دهنده فعال‌تر شدن ظرفیت‌های تجاری منطقه و فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی و سرمایه‌گذاری در گلستان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به موقعیت اینچه‌برون در ارتباط با کشورهای آسیای میانه اظهار کرد: این منطقه می‌تواند نقش مهمی در گسترش مبادلات تجاری، ترانزیت کالا و توسعه مناسبات اقتصادی گلستان با کشورهای این حوزه ایفا کند.

کیان‌مهر بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی استان به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود، گلستان می‌تواند سهم خود را از تجارت منطقه‌ای و ترانزیت کالا افزایش دهد.

وی همچنین تقویت زیرساخت‌های مرزی، حمل‌ونقل و لجستیکی را متناسب با افزایش حجم فعالیت‌های تجاری ضروری دانست و بر توسعه این زیرساخت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای آینده تأکید کرد.

کد مطلب 6970458

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      پاسخ
      نفس ایران امروز در اینچه برون هستش انشاالله که ایران قدر ترکمن ها و ترکمنستان را بداند

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