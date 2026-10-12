ارتقا و توانمندسازی مراکز قرآنی مردمی در چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی انتخابات اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی چهارمحال و بختیاری و تعیین ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره، اظهار کرد: اتحادیه قرآنی در استان یک نهاد مستقل و تحت نظر اتحادیه کشوری فعالیت می‌کند و حلقه میانی بین فعالیت‌های قرآنی مردمی و حاکمیتی به‌شمار می‌رود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه حمایت‌ها از مؤسسات و تشکل‌های قرآنی بر مبنای فعالیت آنها انجام می‌گیرد، ادامه داد: حمایت اتحادیه قرآنی استانی نیز به تبع اتحادیه کشوری صورت می‌گیرد که سال گذشته حمایت‌های خاصی را شاهد نبودیم.

منصوری بیان کرد: امیدواریم اعضای جدید هیئت مدیره اتحادیه چه در سطح کشوری و چه استانی بتوانند خدمات بهتری را به مجموعه‌های مردمی در عرصه فعالیت‌های قرآنی داشته باشند.

وی در خصوص ارزیابی موسسات قرآنی و تشخیص غیرفعال بودن آنها، گفت: برخی مراکز با وجود داشتن فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی اما ممکن است مجوز فعالیتشان منقضی شده باشد و نسبت به صدور مجوز اقدام نکرده باشند که از نظر سامانه، غیر فعال محسوب می‌شوند.

منصوری با اشاره به فعالیت ۵۴ موسسه قرآنی چهارمحال و بختیاری تحت نظارت فرهنگ و ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی، افزود: از مجموع ۳۲ موسسه تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۰ موسسه برای مجوز جدید اقدام نکردند و از نظر ما غیرفعال‌اند که انتظار می‌رود هر چه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حمایت‌های سازمان تبلیغات اسلامی از مؤسسات قرآنی متمرکز بر توانمندسازی مدیران و متولیان و مربیان این مراکز است.

منصوری گفت: در این راستا دوره‌های تخصصی تربیت مربیان، دوره‌های ارتقا و توانمندسازی مدیران و مربیان در رشته‌های مختلف برگزار و نیز تسهیل‌گری اموری همچون معافیت مالیاتی و نظیر اینها برای موسسات قرآنی ارائه می‌شود.