تعامل اصناف و پلیس برای امنیت اقتصادی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جعفری عصر امروز شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان مجموعه انتظامی در برقراری نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه قدردانی کرد.

وی با تبیین نقش محوری پلیس در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی اظهار داشت: پلیس مظهر اقتدار، قانون‌مداری و نظم اجتماعی است و بخشی از آرامش و ثبات حاکم بر فضای کسب‌وکار و رونق فعالیت‌های اقتصادی، مرهون مجاهدت‌های بی‌وقفه خادمان مردم در فرماندهی انتظامی است.

تعامل صمت، اصناف و پلیس برای امنیت اقتصادی

جعفری با اشاره به هم‌پوشانی مأموریت‌های سازمان صمت و مجموعه انتظامی افزود: اصناف و پلیس دو نهاد اثرگذار در مدیریت کلان اجتماعی هستند و تعامل سازنده و هم‌افزایی میان این دو مجموعه می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و ایجاد محیطی امن برای فعالیت‌های صنفی را فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان بر لزوم تقویت تعامل میان این سازمان، اتاق اصناف و فرماندهی انتظامی تأکید کرد و گفت: مجموعه صمت و اصناف همواره خود را حامی دستگاه‌های امنیتی دانسته و آمادگی کامل دارند تا در چارچوب قانون، همکاری‌های خود را با مجموعه انتظامی استان برای ارتقای بیش از پیش امنیت عمومی توسعه دهند.

تأکید فرمانده انتظامی لرستان بر تداوم همدلی

در ادامه این دیدار، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، ضمن قدردانی از حضور مدیرکل صمت و نمایندگان جامعه اصناف، تعامل میان پلیس، صنعتگران و بازاریان قانون‌مدار را یکی از مؤلفه‌های مهم تقویت امنیت اقتصادی دانست و بر تداوم این همدلی برای پیشبرد اهداف انتظامی تأکید کرد.

تجلیل از فرمانده انتظامی لرستان

در پایان این نشست، به پاس قدردانی از تلاش‌های جهادی سردار هاشمی‌فر و کارکنان فراجا در مسیر تأمین نظم و امنیت عمومی، با اهدای لوح یادبود از فرمانده انتظامی استان لرستان تجلیل شد